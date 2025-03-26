"Решение принято": парламент Армении одобрил закон о намерении вступить в ЕС

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, хотя само объединение членство республике не предлагало.

"За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против - семь. Решение принято", - заявил спикер парламента Ален Симонян по итогам голосования.

Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор".

В законопроекте объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Его авторы утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".

Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, законопроект - это не заявка на вступление в ЕС, он только отражает стремление к углублению отношений с объединением. В ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, соответствующую принятому закону, добавил он.

Оппозиционная фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным. По их мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.

В Кремле желание Армении вступить в Евросоюз назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.

Напомним, в прошлом году спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

В марте прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС.

В январе текущего года кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС.

А в феврале парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в ЕС.