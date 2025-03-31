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Армения отказалась финансировать ОДКБ

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Флаг Армении
Флаг Армении. Иллюстративное фото: pexels.com

Армения решила воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование ОДКБ. В МИД страны прокомментировали данное решение, пишет Sputnik Армения.

Ереван уведомил секретариат организации о своем решении воздержаться от подписания соответствующего документа.

"Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации", - цитирует МИД Армении издание.

Сообщается, что ранее в МИД РФ по данному поводу заявляли, если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.

Напомним также, несколько дней назад парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз.

В прошлом году спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

В марте прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС.

В январе текущего года кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС.

А в феврале парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в ЕС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231768-armeniya-otkazalas-finansirovat-odkb/