Армения отказалась финансировать ОДКБ

Армения решила воздержаться от подписания документа, предусматривающего финансирование ОДКБ. В МИД страны прокомментировали данное решение, пишет Sputnik Армения.

Ереван уведомил секретариат организации о своем решении воздержаться от подписания соответствующего документа.

"Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации", - цитирует МИД Армении издание.

Сообщается, что ранее в МИД РФ по данному поводу заявляли, если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.

Напомним также, несколько дней назад парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз.

В прошлом году спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

В марте прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС.

В январе текущего года кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС.

А в феврале парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в ЕС.