Украинская делегация прибыла на переговоры, сообщают СМИ

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В белорусском Гомеле сегодня, 28 февраля, состоятся переговоры между российской и украинской делегациями, передает РБК.

Украинская делегация прибыла на переговоры, сообщает Telegram-канал УНИАН.

В состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Переговоры пройдут на белорусской границе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 27 февраля сообщил, что российская делегация уже прибыла в Беларусь на переговоры. Среди прибывших - представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что последующие 24 часа будут для его страны решающими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958404-ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-na-peregovory-soobschayut-smi/