Мужчина устроил стрельбу в церкви в США: есть погибшие

13 июля в американском штате Кентукки случились сразу две перестрелки: в районе местного аэропорта и в баптисткой церкви. Есть погибшие, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщили в издании, 13 июля около 11:35 в городе Лексингтоне началась стрельба возле аэропорта Блю-Грасс после того, как патрульный остановил один из автомобилей. Начальник полиции Лексингтона на пресс-конференции пояснил, что неизвестный выстрелил в полицейского и скрылся с места преступления.

Позже подозреваемый оказался в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, где открыл огонь по прихожанам. В результате погибли две женщины и пострадали двое мужчин. Прибывшие на место происшествия полицейские убили стрелка.

Позже информацию о погибших в результате перестрелки подтвердил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.

"Стрельба в Лексингтоне в баптисткой церкви на Ричмонд-Роуд унесла жизни двух человек... Нападавший также ликвидирован", - говорится в публикации.

При этом накануне мы писали, что в американском штате Теннесси во время встречи выпускников произошла массовая стрельба, четыре человека пострадали.

Напомним, в апреле в университете во Флориде, США, неизвестный открыл стрельбу из пистолета, в результате чего погибли два человека. Еще пятеро попали в больницу с ранениями.

До этого в одной из больниц города Трой в американском штате Мичиган неизвестный открыл стрельбу, ранен как минимум один человек. На момент публикации стрелок все еще не был задержан.

Также в марте стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне - сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине.

А в мае прошлого года стрельба произошла во время выпускного в школе в американском штате Миссури. Тогда сообщалось, что как минимум два человека были задержаны, еще двое пострадали.

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