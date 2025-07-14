Мужчина устроил стрельбу в церкви в США: есть погибшие

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Мужчина устроил стрельбу в церкви в США: есть погибшие

    Опубликовано:

    Мужчина держит в руках оружие
    Мужчина с автоматом. Иллюстративное фото: janiecbros / Getty Images

    13 июля в американском штате Кентукки случились сразу две перестрелки: в районе местного аэропорта и в баптисткой церкви. Есть погибшие, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

    Как сообщили в издании, 13 июля около 11:35 в городе Лексингтоне началась стрельба возле аэропорта Блю-Грасс после того, как патрульный остановил один из автомобилей. Начальник полиции Лексингтона на пресс-конференции пояснил, что неизвестный выстрелил в полицейского и скрылся с места преступления.

    Позже подозреваемый оказался в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, где открыл огонь по прихожанам. В результате погибли две женщины и пострадали двое мужчин. Прибывшие на место происшествия полицейские убили стрелка.

    Позже информацию о погибших в результате перестрелки подтвердил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.

    "Стрельба в Лексингтоне в баптисткой церкви на Ричмонд-Роуд унесла жизни двух человек... Нападавший также ликвидирован", - говорится в публикации.

    При этом накануне мы писали, что в американском штате Теннесси во время встречи выпускников произошла массовая стрельба, четыре человека пострадали.

    Напомним, в апреле в университете во Флориде, США, неизвестный открыл стрельбу из пистолета, в результате чего погибли два человека. Еще пятеро попали в больницу с ранениями.

    До этого в одной из больниц города Трой в американском штате Мичиган неизвестный открыл стрельбу, ранен как минимум один человек. На момент публикации стрелок все еще не был задержан.

    Также в марте стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне - сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине.

    А в мае прошлого года стрельба произошла во время выпускного в школе в американском штате Миссури. Тогда сообщалось, что как минимум два человека были задержаны, еще двое пострадали.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.