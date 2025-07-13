Встреча выпускников закончилась массовой стрельбой в США

В американском штате Теннесси во время встречи выпускников произошла массовая стрельба, четыре человека пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Как отмечает издание, во время встречи выпускников в результате стрельбы пострадали четыре человека, а полиция все еще ищет стрелявшего. При этом, правоохранители утверждают что угрозы для населения нет.

Сейчас известно, что четверо пострадавших от стрельбы были доставлены в местную больницу для лечения травм, не представляющих угрозы для жизни.

Участники встречи выпускников рассказали журналистам, что после первых выстрелов начался хаос, многие убежали с места происшествия. Другие, в том числе дети, упали на землю, чтобы укрыться.

На момент публикации также остаются неизвестными мотивы стрелявшего.

В июне этого года в одной из школ в Австрии произошла стрельба, сообщалось о восьми погибших.

Напомним, в апреле прошлого года в финском городе Вантаа, недалеко от столицы - Хельсинки, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе. В результате нападения скончался ребенок.

В мае прошлого года стрельба произошла прямо во время школьного выпускного в Кейп-Джирардо (штат Миссури). Пострадали два человека, один из них нуждался в медицинской помощи.

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