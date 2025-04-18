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Сын заместителя шерифа открыл стрельбу в университете во Флориде: пять человек погибли

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Место преступления
Место преступления. Иллюстративное фото: Jack Berman/Getty Images

Два человека погибли при стрельбе в университете Флориды. По данным полиции, огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Два человека погибли, они не являются студентами, пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший тоже доставлен в больницу", - сказал представитель полиции на пресс-конференции.

Стрелявшим отказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщили представители властей. У мужчины оказался доступ к оружию матери, сообщили на пресс-конференции.

Позже число погибших увеличилось до пяти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236878-syn-zamestitelya-sherifa-otkryl-strelbu-v-universitete-vo-floride-pyat-chelovek-pogibli/