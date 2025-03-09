Около Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне этой ночью – сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC Newc.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 марта.

Как сообщает телеканал, сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину рядом с Белым домом.

"Когда офицеры приблизились, мужчина размахивал огнестрельным оружием, и завязалась вооруженная стычка, в ходе которой сотрудники открыли огонь", — говорится в заявлении Секретной службы.

Подозреваемый был доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается.

В заявлении также говорится, что пострадавших среди сотрудников Секретной службы нет.

По факту произошедшего начато расследование.