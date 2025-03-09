Около Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
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Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне этой ночью – сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC Newc.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 марта.
Как сообщает телеканал, сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину рядом с Белым домом.
"Когда офицеры приблизились, мужчина размахивал огнестрельным оружием, и завязалась вооруженная стычка, в ходе которой сотрудники открыли огонь", — говорится в заявлении Секретной службы.
Подозреваемый был доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается.
В заявлении также говорится, что пострадавших среди сотрудников Секретной службы нет.
По факту произошедшего начато расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226722-okolo-belogo-doma-v-vashingtone-proizoshla-strelba/