Неизвестный открыл стрельбу в больнице в США: есть пострадавший

В одной из больниц города Трой в американском штате Мичиган неизвестный открыл стрельбу, ранен как минимум один человек. На момент публикации стрелок все еще не был задержан.

По данным ABC News, сегодня в больнице Corewell Health Beaumont Troy Hospital в Трое, штат Мичиган, неизвестный открыл стрельбу.

"Одна из жертв находится в отделении неотложной помощи для оказания медицинской помощи. Пациенты, которым назначены услуги, не должны приходить в больницу в это время. Пациенты могут позвонить в отделение, в котором им назначена услуга, напрямую.

На данный момент другой информации нет", - прокомментировали ЧП представители Corewell Health для ABC News. Также там сообщили, что больница закрыта "из соображений предосторожности".

Отметим, что в соцсетях многие рассылают видео с информацией о том, что некоторые работники больницы и пациенты вынуждены были забаррикадироваться в комнатах.

Информацию о стрельбе официально подтвердила полиция города в своем официальном аккаунте в X. Полиция попросила жителей избегать данного района.

"Мы можем подтвердить, что в больнице Corewell Health Beaumont Troy Hospital произошла стрельба. Похоже, это единичный случай, однако подозреваемый не находится под стражей. Пожалуйста, избегайте этого района", - обратилась полиция к жителям.

Напомним, в этом месяце стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне, когда сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине.

В декабре прошлого года подросток открыл стрельбу в христианской школе в штате Висконсин. В результате погибли три человека, в том числе стрелок, еще шесть получили ранения.

До этого, в сентябре 2024 года четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе в США. Трагедия произошла в школе Апалачи в американском штате Джорджия. На месте был задержан 14-летний ученик этой же школы.