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    СМИ сообщили о смерти главы Минтранса России, уволенного Путиным

    Опубликовано:

    Роман Старовойт
    Роман Старовойт. Фото: t.me/shot_shot

    Сегодня, 7 июля, по информации российских СМИ стало известно, что экс-министр транспорта России Роман Старовойт, отправленный в отставку президентом, покончил с собой.

    В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

    Как сообщают "РИА Новости", информацию о том, что Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово, изданию подтвердили в экстренных службах.

    Ранее в понедельник Старовойта освободили от должности главы Минтранса России - указ, подписанный Путиным, опубликован на сайте Кремля. Подробностей о причине увольнения в нем не содержится.

    Добавим, как утверждает Telegram-канал Mash, предварительная причина самоубийства Романа Старовойта - возможное уголовное дело. По данным авторов, его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

    "Как нам стало известно, формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков (...)

    Также следствие проверяет возможную причастность Романа Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к провальной транспортной реформе в Курске", - говорится в публикации.

    При этом РБК пишут, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утром журналистам перестановки в Минтрансе, не стал связывать отставку Романа Старовойта с должности с утратой доверия.

    "Про утрату доверия говорят, если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было", - подчеркнул он.

    Отмечается, что Старовойт проработал министром транспорта чуть более года, за это время в отрасли произошло несколько серьезных инцидентов, среди которых - крушение танкеров и разлив мазута в Черном море и утечка аммиака на танкере "Эко Визард" в порту Усть-Луга. С 5 июля из-за ограничений в российских аэропортах на фоне атак беспилотников было задержано 1,9 тыс. рейсов, почти 500 отменено. Сложности сохраняются и в этот понедельник, 7 июля: отменено почти 200 рейсов, пассажиры жалуются на задержки.

    Напомним, в 2024 году в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

    В конце августа сообщалось, что бывший замминистра обороны РФ генерал армии запаса Павел Попов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

    Комментируя аресты чиновников в Минобороны РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это последовательной борьбой с коррупцией.

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