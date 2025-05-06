Трамп заявил, что США перестанут атаковать хуситов

Дональд Трамп объявил, что США прекратят бомбардировки группировки хуситов в Йемене. По его словам, хуситы заявили, что "больше не хотят воевать", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, Трамп пообещал прекратить бомбардировки в ходе военной кампании, которую США проводят против хуситов с середины марта.

"Они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово... они говорят, что больше не будут взрывать корабли", - сказал Трамп.

Чиновник из министерства обороны подтвердил CNN, что в понедельник вечером американские военные получили указание прекратить удары по хуситам. Также телеканал отмечает, что заявление Трампа последовало за всплеском дипломатической активности в последние дни между США, Оманом и хуситами.

"По словам людей, взаимопонимание между США и хуситами не нападать друг на друга направлено на создание импульса для переговоров по ядерной сделке с Ираном. Сроки четвертого раунда переговоров по ядерной сделке с Ираном между США и Ираном остаются неясными", - сказано в публикации.

В начале этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в стране террористическим движением йеменских хуситов "Ансар Алла".

После этого конфликт между США и йеменскими хуситами разгорелся с новой силой - Трамп приказал начать операцию против хуситов, те в ответ атаковали американский авианосец. В Белом доме заявляли, что с 2023 года хуситы при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции десятки раз обстреливали военные корабли США, подвергая опасности американских военных.

Русская служба Би-би-си ранее сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство. А в сентябре прошлого года хуситы подожгли огромный танкер у берегов Йемена. После началась операция, чтобы предотвратить разлив нефти.