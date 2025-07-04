Палата представителей США окончательно приняла "Большой и прекрасный закон" Трампа

Палата представителей США окончательно приняла «Большой прекрасный закон» Дональда Трампа. До этого конгрессмены проводили по этому закону долгие дебаты, а накануне его принял Сенат.

Закон поддержало минимально необходимое число конгрессменов: 218, при этом два республиканских члена Палаты представителей выступили против него — так же, как все демократы.

Дональд Трамп рассчитывал принять закон до 4 июля — Дня независимости США. Но, помимо демократов, претензии к «Большому и прекрасному закону» были и у ряда республиканцев, которые критикуют его потенциальное влияние на государственные финансы, здравоохранение и другие вопросы.

Во вторник законопроект с трудом прошел Сенат. Голоса сенаторов разделились поровну, и исход голосования решил голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

Сенаторы внесли свои поправки, и теперь новая версия законопроекта прошла через нижнюю палату, где у республиканцев есть небольшое большинство — 220 голосов против 212. Иначе говоря, достаточно было, чтобы несколько конгрессменов-республиканцев проголосовали против для новой отправки закона на доработку.

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Конгрессмены утвердили законопроект в той редакции, за которую проголосовал Сенат.

У законопроекта, который станет законом после подписания президентом Трампом, много критиков в разных частях политического спектра. Слева его критикуют за сокращение расходов на социальные программы для наиболее нуждающихся категорий американцев, например Medicaid (финансирует медицинскую помощь для неимущих) и продовольственное пособие, известное как food stamps; справа — за раздутые расходы, сильно увеличивающие госдолг США.

Даже процедурное голосование, позволяющее вынести законопроект на окончательное голосование, затянулось на семь часов и завершилось к трем часам утра (по местному времени) четверга. Спикер Джонсон неоднократно продлевал его временные рамки и в итоге 219 голосами против 213 процедурные вопросы удалось решить, что дало сторонникам закона повод для оптимизма.

Президент активно пытался убедить противников законопроекта и провел в среду в Белом доме несколько встреч с конгрессменами в надежде склонить несогласных с проектом закона на свою сторону.

В среду в своей соцсети Truth Social Трамп объявил, что «Палата готова проголосовать сегодня вечером». Он добавил, что республиканцы «едины» в своем стремлении обеспечить «масштабный рост». Когда принятие закона затянулось, он написал в Truth Social, как обычно, заглавными буквами: «ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЕГКИМ „ДА". СМЕШНО!!!»

Однако в самом Конгрессе оптимизм президента разделяли не все. По некоторым данным, против «Большого прекрасного закона» выступали около 25 республиканцев, которых предстояло переубедить.

Во время предыдущих голосований по спорным инициативам Трампа конгрессмены в итоге уступали давлению президента.

Спорные моменты

Дефицит бюджета

Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что версия законопроекта, принятая во вторник Сенатом, может увеличить дефицит государственного бюджета США на 3,3 трлн долларов в течение следующих 10 лет, что на полтриллиона больше, чем в предыдущей версии, принятой нижней палатой с небольшим перевесом на прошлом голосовании и отправленной в Сенат.

Это возмутило сторонников жесткой бюджетной политики из консервативного «Кокуса свободы» Палаты представителей, которые пригрозили заблокировать законопроект.

Многие из них вторят заявлениям Илона Маска, бывшего советника Трампа и спонсора его предвыборной кампании, неоднократно критиковавшего и законопроект, увеличивающий государственный долг США, и его сторонников.

Во вторник консервативный конгрессмен Энди Оглс вообще предложил поправку, которая полностью заменила бы версию законопроекта Сената, которую он назвал «неудачной», на первоначальную версию, одобренную Палатой представителей.

Республиканец из Огайо Уоррен Дэвисон написал в X: «Обещать, что кто-то другой сократит расходы в будущем, не означает сократить расходы».

Medicaid

По данным Бюджетного управления, изменения в Medicaid и Законе о доступном медицинском обслуживании (более известном как Obamacare) в принятой Сенатом версии «Большого прекрасного закона» приведут к тому, что к 2034 году примерно 12 миллионов американцев лишатся медицинской страховки — на миллион больше, чем в предыдущей редакции законопроекта.

По данным издания Hill, шесть республиканцев в какой-то момент планировали проголосовать против законопроекта из-за опасений по поводу сокращения в том числе медицинского страхования.

Некоторые республиканцы резко раскритиковали значительные сокращения Сенатом программы медицинского страхования Medicaid, на которую полагаются миллионы американцев с низким доходом.

«Я с самого начала ясно дал понять, что не поддержу окончательный вариант законопроекта, который предусматривает вредные сокращения Medicaid, ставит под угрозу критически важное финансирование или стабильность поставщиков медицинских услуг», — заявил калифорнийский конгрессмен Дэвид Валадао.

Другие республиканцы выражали готовность к компромиссу. Рэнди Файн из Флориды заявил Би-би-си, что он разочарован версией законопроекта, принятой Сенатом, но проголосует за него в Палате представителей, потому что «нельзя позволять идеальному стать врагом хорошего».

Налоги

Законопроект также затрагивает вопрос о том, какую сумму налогоплательщики могут вычесть из суммы федеральных налогов в зависимости от суммы уплаченных ими налогов штата.

В настоящее время действует ограничение в 10 тысяч долларов, которое истекает в этом году. Сенат и Палата представителей одобрили его увеличение до 40 тысяч долларов.

Однако в версии, одобренной Сенатом, через пять лет ограничение снова опустится до 10 тысяч долларов, что не нравится некоторым конгрессменам-республиканцам.