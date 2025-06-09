Самолет потерпел крушение в США: есть пострадавшие (фото, видео)
Опубликовано:
В городе Таллахома штата Теннесси вчера, 8 июня, потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находилось 20 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.
Как сообщили в администрации города, с места ЧП были госпитализированы три человека - их доставили в больницу на медицинских вертолетах. Еще одного пострадавшего увезла машина скорой помощи.
Представитель больницы Университета Вандербильта сообщил, что госпиталь принял четырех пациентов — одного в критическом состоянии и троих в стабильном.
Другим пострадавшим была оказана медпомощь на месте крушения, госпитализация им не понадобилась.
Погибших в результате произошедшего нет.
По данным Федерального управления гражданской авиации, которое расследует крушение, самолет de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter потерпел крушение около 12:45 сразу после взлета из регионального аэропорта Таллахома.
Отмечается, что это самолет для прыжков с парашютом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253315-samolet-poterpel-krushenie-v-ssha-est-postradavshie-foto-video/