Самолет потерпел крушение в США: есть пострадавшие (фото, видео)

В городе Таллахома штата Теннесси вчера, 8 июня, потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находилось 20 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщили в администрации города, с места ЧП были госпитализированы три человека - их доставили в больницу на медицинских вертолетах. Еще одного пострадавшего увезла машина скорой помощи.

Представитель больницы Университета Вандербильта сообщил, что госпиталь принял четырех пациентов — одного в критическом состоянии и троих в стабильном.

Другим пострадавшим была оказана медпомощь на месте крушения, госпитализация им не понадобилась.

Погибших в результате произошедшего нет.

По данным Федерального управления гражданской авиации, которое расследует крушение, самолет de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter потерпел крушение около 12:45 сразу после взлета из регионального аэропорта Таллахома.

Отмечается, что это самолет для прыжков с парашютом.