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Самолет потерпел крушение в США: есть пострадавшие (фото, видео)

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Место крушения самолета
Место крушения самолета. Фото: x.com/BNONews

В городе Таллахома штата Теннесси вчера, 8 июня, потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находилось 20 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщили в администрации города, с места ЧП были госпитализированы три человека - их доставили в больницу на медицинских вертолетах. Еще одного пострадавшего увезла машина скорой помощи.

Представитель больницы Университета Вандербильта сообщил, что госпиталь принял четырех пациентов — одного в критическом состоянии и троих в стабильном.

Другим пострадавшим была оказана медпомощь на месте крушения, госпитализация им не понадобилась.

Погибших в результате произошедшего нет.

По данным Федерального управления гражданской авиации, которое расследует крушение, самолет de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter потерпел крушение около 12:45 сразу после взлета из регионального аэропорта Таллахома.

Отмечается, что это самолет для прыжков с парашютом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253315-samolet-poterpel-krushenie-v-ssha-est-postradavshie-foto-video/