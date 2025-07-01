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    Новости русской службы Би-би-си

    Сенат принял "Большой и прекрасный" бюджет Трампа с минимальным перевесом

    Опубликовано:

    Флаг США
    Флаг США. Иллюстративное фото: Al Messerschmidt/Getty Images

    Сенат США проголосовал за «Большой и прекрасный» бюджет Трампа и отправил его в обратно в Палату представителей.

    Заседание Сената продолжалось более суток. В итоге, несмотря на то, что у республиканцев в Сенате 53 голоса из 100, бюджет прошел с минимальным перевесом: за него проголосовали 50 сенаторов-республиканцев и вице-президент Джей Ди Вэнс, который в случаях, когда голоса делятся поровну, имеет решающий голос.

    Все демократы в Сенате и трое республиканцев — Сюзан Коллинз от штата Мэн, Том Тиллис от Северной Каролины и Рэнд Пол от Кентукки — в итоге проголосовали «против».

    Даже этот результат стал возможным лишь благодаря тому, что одну из колеблющихся законодателей — сенатора от Аляски Лизу Муркауски — в итоге удалось убедить.

    В процессе прений сенаторы внесли в бюджет ряд поправок, поэтому теперь его должна повторно утвердить Палата представителей, где у республиканцев численный перевес еще меньше. Его судьба остается неопределенной.

    Тем не менее, Палата представителей назначила дебаты и голосование по бюджету на среду, передает Reuters.

    У законопроекта много критиков в разных частях политического спектра: слева его критикуют за сокращение расходов на социальные программы для наиболее нуждающихся категорий американцев (таких как Medicaid (финансирует медицинскую помощь для неимущих) и продовольственное пособие, известное как food stamps), справа — за раздутые расходы, сильно увеличивающие госдолг США.

    Дональд Трамп призывал законодателей дать ему подписать закон ко Дню независимости 4 июля, но во вторник признал, что успеть к этому сроку будет «очень трудно».

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