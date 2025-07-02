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    Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о состоянии здоровья Джо Байдена

    Опубликовано:

    Джо Байден
    Джо Байден. Фото: Saul Loeb / AFP / Getty Images

    Экс-руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн и другие бывшие помощники дадут показания в рамках расследования Республиканской партии о здоровье Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

    По данным издания, несколько бывших главных помощников бывшего президента Джо Байдена согласились дать интервью Комитету по надзору за палатой представителей в рамках расследования о когнитивном здоровье Байдена во время его пребывания в должности.

    "Комитет назначил следующие даты для дачи показаний бывших сотрудников администрации: экс-руководителя аппарата Рона Клейна - на 24 июля; бывшего советника президента Стива Рикетти - на 30 июля; бывшего старшего советника президента Майка Донилона - на 31 июля; бывшего заместителя руководителя аппарата Брюса Рида - на 5 августа; и бывшего старшего советника президента Аниты Данн - на 7 августа", - сказано в материале.

    Как пишет РИА Новости, ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.

    Напомним, 19 мая этого года стало известно, что бывшему президенту США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже распространились на кости.

    В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал своего предшественника Джо Байдена, которому диагностировали рак простаты. Затем Джо Байден опубликовал фото с супругой и кошкой, прокомментировав информацию о своем диагнозе.

    Но вскоре Трамп распространил теорию заговора о том, что Байден якобы был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ".

    После этого Джо Байден ответил на обвинения Трампа и заявил, что самостоятельно принимал все решения на посту президента.

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