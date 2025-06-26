Саммит для "папочки" Трампа. О чем договорились страны НАТО и что это значит для Украины

Ежегодную встречу стран-участниц НАТО госсекретарь США Марко Рубио предложил называть «саммитом Трампа». С оценкой Рубио сложно спорить. Мероприятие в Гааге тщательно готовили много месяцев, кажется, с одной целью — порадовать президента США. Би-би-си рассказывает о том, как этого удалось достичь.

Когда вечером 25 июня Дональд Трамп вышел в переполненный пресс-зал, сомнений не осталось: результатами встречи он очень доволен. Президент США шутил, хвалил Нидерланды за теплый прием (особенно высокой оценки удостоились голландские деревья) и рассказывал журналистам об успешных ударах по Ирану.

Генсек НАТО Марк Рютте, для которого это был первый саммит в должности, рассыпался в похвалах Трампу. На пост руководителя альянса он приходил с репутацией практичного человека, который умеет находить общий язык с самыми разными людьми — в том числе с Трампом. Эту репутацию Рютте явно старался оправдать.

Накануне заседания лидеров стран НАТО президент США показал личное сообщение от генсека, в котором тот, называя его «дорогой Дональд», пишет: «Вы достигнете того, чего не смог сделать НИ ОДИН американский президент за десятилетия».

Речь идет об историческом повышении расходов на оборону, на которое удалось согласиться участникам саммита. «Европа заплатит ПО-КРУПНОМУ, как и должна, и это ваша победа», — написал генсек.

Би-би-си спросила у Рютте, не вызвала ли у него публикация сообщения чувства неловкости. «Абсолютного никакого, — ответил сияющий генсек. — Потому что все, что содержится в этом сообщении — правда».

Позже, выступая перед репортерами, Рютте пошел еще дальше и, подыгрывая метафоре Трампа, назвал президента США «папочкой», которому иногда приходится разнимать враждующих детей.

Журналисты, не привыкшие слышать подобных выражений от генсека НАТО, на итоговой пресс-конференции спросили Рютте о причинах неприкрытой лести. «Это вопрос вкуса, но вообще Трамп — хороший друг», — ответил он.

Союзники (пока не все) готовы повысить расходы

Главная причина прекрасного настроения Трамп на саммите была очевидна: Вашингтону удалось добиться обязательства стран НАТО нарастить оборонные расходы до 5%.

Вопрос оборонных расходов остается раздражителем для Вашингтона уже более 10 лет. Предыдущую цель в 2% ВВП, поставленную еще после российской аннексии Крыма в 2014 году, удалось достичь не всем странам альянса даже после полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас администрация Трампа прямым текстом говорит, что Европа слишком долго полагалась на США в вопросах обороны и должна сама платить за свою безопасность.

Марк Рютте потратил месяцы, чтобы к саммиту в Гааге убедить все страны согласиться на требуемые США 5%.Перед самым началом встречи власти Испании поставили его на грань срыва: премьер страны Педро Санчес заявил, что его страна категорически отказывается брать на себя такие обязательства.

Всего за день до начала саммита было объявлено о компромиссе, который фактически снял с Мадрида обязательства тратить 5%, благодаря изменению формулировки итоговой декларации. Скандала удалось избежать, но вслед за Испанией об уступках могут просить другие союзники: власти Бельгии уже объявили, что рассчитывают на «гибкость» альянса.

Трамп на пресс-конференции не скупился на выражения. Он назвал Испанию единственной страной, которая «отказывается платить»: «Считаю, что они поступили ужасно». Трамп пригрозил, что если Мадрид не пойдет на компромисс, США ответит на это повышением тарифов в рамках переговоров о торговом соглашении.

На этом фоне контрастно выглядели эмоции представителей стран «восточного фланга» НАТО, уже давно чувствующих риск возрождения империалистических амбиций России и поэтому активно наращивающих траты на оборону.

«Путин разбудил гиганта… Уже через несколько лет Россия обнаружит, что ей тяжело тягаться [с нами] по финансированию обороны, и это будет то же самое, что случилось с Советским Союзом в 80-х», — говорил на одном из мероприятий на полях саммита НАТО министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Конечно, — и это не раз звучало в Гааге — само по себе увеличение трат на оборону европейскими странами НАТО не означает, что уже в следующем бюджетном году они осуществят скачок в повышении своей обороноспособности: другими словами, деньги нужно не только выделить, но и с умом потратить.

Поэтому на полях Гаагского саммита часто призывали черпать опыт из войны, которая продолжается в Украине, — в частности, в производстве и использовании дронов и искусственного интеллекта в боевых действиях.

Точно так же военно-промышленные комплексы стран Европы, которые до сих пор работают, по словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, в режиме мирного времени, должны быть развернуты. А пока этого не произошло — должны входить в кооперацию с теми же украинскими предприятиями ВПК, тем более что Киев сейчас активно привлекает западных партнеров в свою «оборонку».

Так или иначе, под декларацией саммита в итоге подписались все страны-участницы. Они решили: в будущем страны НАТО должны тратить не менее 3,5% своего ВВП непосредственно на военные цели: вооружение, боеприпасы и содержание армий. Ещё 1,5% должны идти на дополнительные цели: защиту критической инфраструктуры и сетей, инновации и, к примеру, укрепление «гражданской готовности и устойчивости» — это довольно расплывчатая формулировка, которая в итоге может привести к тому, что в дополнительные 1,5% страны будут «записывать» любые траты на инфраструктуру.

Итоговый документ, как и сам саммит, оказался непривычно коротким. Это журналисты также объясняли фактором Трампа: организаторы постарались обойти все острые углы, в частности избегая резких формулировок в отношении России.

Слова «война», например, в итоговой декларации нет — в то время как в прошлогоднем коммюнике Россия упоминалась более 40 раз. Там содержались формулировки о том, что Россия единолично несет ответственность за «агрессивную войну в Украине» и остается «самой значительной и прямой угрозой альянсу».

Но примечательно то, что целевой тратой на оборону, согласно нынешнему коммюнике, будет считаться и военная помощь украинской армии.

Уверенности в том, что в декларации будет упоминание о поддержке Киева, не было: Украина ехала на саммит в Гаагу в атмосфере неопределенности.

«Тихий успех» Украины

Результаты саммита оказались сильно лучше, чем рассчитывал Киев, рассказал Би-би-си источник в украинской делегации.

В первую очередь потому, что изначальные ожидания от встречи были на довольно низком уровне.

В Украине прекрасно понимали, что итоговое коммюнике нынешней встречи и близко не будет напоминать декларацию прошлогоднего саммита НАТО в Вашингтоне. В нем Украина упоминалась четыре десятка раз и говорилось, что ее путь к полноправному членству в Альянсе «необратим».

В 2025 году подобных амбициозных формулировок не ждал уже никто. Президент США Дональд Трамп еще на этапе избирательной кампании не скрывал своего скепсиса по отношению и к Украине, и к НАТО.

После февральской ссоры в Овальном кабинете Зеленскому и Трампу, похоже, удалось восстановить отношения, однако президент США по-прежнему не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину и время от время разражается сентенциями в духе российской пропаганды.

В ситуации, когда весь саммит в Гааге организовывался таким образом, чтобы Дональд Трамп чувствовал себя на нем максимально комфортно, участие в этом мероприятие Украины было под вопросом едва ли не до последнего момента.

В итоге украинская делегация уезжала из Нидерландов во вполне хорошем настроении.

«Для Украины Гаагский саммит стал не громкой победой, но тихим успехом», — говорит Би-би-си эксперт Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.

«Атмосфера на переговорах в Гааге была хорошей. Было заметно, что среди членов альянса формируется крепкий консенсус по ключевым для нас вопросам: что Украина привержена миру, а препятствием для мира является Россия, что нужно и в дальнейшем поддерживать Украину, увеличивать инвестиции в ее ВПК, что нужно усиливать санкционное и политическое давление на Москву», — описывает настроение в Гааге источник Би-би-си в украинской делегации.

Что касается конкретных результатов, то во-первых, говорит Лео Литра, неоспоримым успехом Киева является то, что Украине фактически удалось вклиниться в бюджет НАТО.

Благодаря тому, что расходы на повышение обороноспособности Украины европейские страны могут учитывать в пресловутых «пяти гаагских процентах», Киев получает доступ к средствам, которые теоретически могут позволить ему обеспечить финансовую подушку для ведения войны, развязанной против него Россией.

«Плюс состоит в том, что эта помощь Украины со стороны Европы отныне не будет зависеть от выборов в той или иной стране, от внутриполитической конъюнктуры. Сейчас она будет выделяться практически на техническом уровне», — говорит Литра.

Конечно, в связи с этим с новыми вызовами столкнутся украинские дипломаты, которые должны будут эффективно донести до европейских партнеров информацию о том, во что именно они могли бы вложить свои средства. Но это уже другой вопрос, и озаботиться ответом на него должны будут украинские власти.

По словам источника Би-би-си в украинской делегации, на заседании совета Украина-НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал другим министрам: декларация — это хорошо, но настоящая работа начнется только сейчас.

«Потому что эти вещи нужно будет переводить в реальные решения, реальные контракты, бюджетные программы, разворачивание дополнительных производственных мощностей, унификацию и координацию промышленностей», — говорит источник.

Вторым успехом Гаагского саммита, говорит Би-би-си заместитель комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, стало то, что даже в экстремально коротком коммюнике мероприятия нашлось место для упоминания Украины и приверженности альянса ее дальнейшей поддержке.

Более того, продолжает он, нашлось место и для России, которую НАТО прямо называет «долгосрочной угрозой» (таким образом, отказавшись от «вегетарианской» формулировки «противник», которая тоже обсуждалась в преддверии саммита).

В-третьих, говорят собеседники Би-би-си, Украине удалось сохранить статус-кво в вопросе ее сближения с НАТО. Исторических решений и хлестких формулировок о том, насколько широко двери НАТО открыты для Киева, здесь не ждали.

А с формальной точки зрения отсутствие новых вводных о будущем членстве Украины в альянсе означает, что в силе остается вашингтонское коммюнике, в котором путь Киева в НАТО, напомним, называли необратимым.

Да, в НАТО сейчас нет консенсуса по вопросу гарантирования Киеву будущего членства, говорит собеседник Би-би-си. Но точно так же нет консенсуса и поводу того, чтобы отменить формулировку о необратимости вступления Украины в альянс, и это скорее хорошая новость для Киева.

Наконец, сам факт встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая, по данным Би-би-си, продолжалась дольше, чем было запланировано, Киев тоже может занести себе в актив.

«Это была хорошая, конструктивная, длинная встреча, на которой удалось проговорить много важных вопросов», — говорит источник Би-би-си в украинской делегации.

Подробности переговоров украинского и американского президентов пока не разглашались.

Однако источник Би-би-си в Офисе президента Украины сообщил, что во время этой беседы Владимир Зеленский показал Дональду Трампу карты, которые должны были продемонстрировать ему, что заявления россиян об «успехах» их войск на поле боя сильно преувеличены.

Кроме того, за миниатюрным переговорным столиком Зеленский показал американскому коллеге некие доказательства того, что в ходе недавних обменов телами павших военнослужащих россияне передали украинцам останки российских солдат.

«Ваш муж сейчас солдат?»

Удалось ли Владимиру Зеленскому каким-либо образом изменить картину мира Дональда Трампа, пока что не известно.

На итоговой пресс-конференции было заметно, что Трампу больше нравится говорить об «уникальном успехе храбрых американских летчиков», которые якобы камня на камне не оставили от иранской ядерной программы, но ответить на несколько вопросов по поводу Украины ему все-таки пришлось.

Во-первых, президент признал, что его предвыборные обещания закончить украинско-российскую войну за 24 часа были «сарказмом».

Во-вторых, риторика Трампа в Гааге была явно острее по отношению к Владимиру Путину, нежели к Владимиру Зеленскому. Президент США назвал Путина «сбитым с пути», а в другом месте пресс-конференции сказал просто: «Владимир Путин должен закончить эту войну».

Самым эмоциональным моментом пресс-конференции Дональда Трампа стал вопрос корреспондентки Украинской службы Би-би-си Мирославы Пецы, в котором она спросила американского президента, готовы ли США продавать Киеву системы ПВО Patriot.

Эти комплексы — вероятно, одни из лучших в мире, — входят в номенклатуру американских вооружений, которые Киев хотел бы покупать — не забирать бесплатно — у Вашингтона с помощью европейских партнеров. Владимир Зеленский заявлял, что уже несколько недель назад Киев передал Вашингтону список желаемых покупок, однако из-за океана так и не поступило никакого ответа.

Отказ Штатов предоставлять Украине оружие даже за деньги в Киеве называют если не катастрофическим сценарием, то развитием событий, которое сильно затруднит ведение украинской армией боевых действий.

Сейчас ответ на этот вопрос предложили дать самому Трампу.

«Вы сейчас живете в Украине?» — спросил Трамп у задавшей его журналистки Би-би-си. «Мой муж там, а я с детьми в Варшаве, потому что он так захотел», — ответила она.

«Ваш муж сейчас солдат?» — спросил заметно расстрогавшийся президент США и, получив утвердительный ответ, продолжил: «Украина действительно хочет иметь противоракетные системы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли мы сделать некоторые из них доступными. Их очень сложно получить. Нам они тоже нужны. Мы поставляем их Израилю, и они очень эффективны, сложно поверить насколько они эффективны… Я желаю вам много удачи. И передайте привет своему мужу».

Из этого пространного ответа не очень понятно, есть ли шансы у Украины получить вожделенные системы Patriot уже в ближайшее время. Но Трамп точно не ответил на вопрос о будущей помощи Киеву вооружениями твердым «нет».