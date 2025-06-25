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    Новости русской службы Би-би-си

    Трамп отвергает информацию из утечки разведданных о том, что удары США не уничтожили ядерную программу Ирана

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что удары США по Ирану были успешными и уничтожили ядерную программу страны. Однако данные разведки, которые оказались в распоряжении CNN и The New York Times, указывают на обратное.

    Вечером 24 июня по североамериканскому восточному времени (EST) Дональд Трамп обрушился с критикой на телекомпанию CNN и газету New York Times в своей соцсети Truth Social.

    Как заявил американский президент, телеканал и газета «объединились в попытке унизить одну из самых успешных военных атак в истории», когда написали со ссылкой на оценки разведки о том, что в результате ударов по Ирану объекты его ядерной программы не были полностью уничтожены.

    «ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ИРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНЫ!» — добавил Трамп, назвав материалы журналистов фейковыми новостями.

    Прибыв на саммит НАТО, Трамп заявил, что данные разведки после ударов США по ядерным объектам в Иране были неокончательными, но ущерб от ударов мог быть серьезным, передает агентство Reuters.

    «Разведданные были очень неоднозначными. Разведданные говорят, что мы не знаем. Ущерб мог быть очень серьезным. Это то, что предполагают разведданные», — заявил Трамп журналистам перед встречей с мировыми лидерами.

    Кроме того, отвечая на вопрос Reuters о том, нанесет ли США вновь удар по Ирану, если страна восстановит свою ядерную программу, он сказал «Конечно».

    Сообщения CNN и New York Times

    Речь идет о предварительных выводах разведки, согласно которым США максимум отбросили прогресс Ирана в создании ядерного оружия на несколько месяцев назад, а не уничтожили ядерную программу страны. Эти выводы оказались в распоряжении CNN и New York Times.

    По информации CNN, оценку проводило разведывательное управление Министерства обороны США, основываясь на анализе боевых повреждений. Согласно источникам телеканала, из этой оценки следует, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены.

    Один из источников CNN отметил, что центрифуги в основном остались «целыми». Другой добавил, что, по разведданным, обогащенный уран был вывезен с объектов до начала ударов США.

    Ранее о том, что, вероятнее всего, иранский обогащенный уран не пострадал от ударов, также заявляли эксперты и источники, с которыми говорила газета Financial Times.

    Источник FT внутри иранского режима заявил, что было бы «очень наивно держать обогащенный уран на этих объектах (имеются в виду Фордо, Искафан и Нетанз)», добавив: «Уран не пострадал».

    NYT, тем временем, пишет, что отчет разведки, о котором сообщали американские СМИ, фактически омрачил триумф Трампа на саммите НАТО в Нидерландах. Кроме того, по данным газеты, Трамп начал использовать слово «уничтожили» еще до того, как получил первый доклад разведки, и с тех пор пристально следил за тем, какие члены его администрации используют ту же формулировку.

    Кроме того, по данным газеты, предварительные выводы об ударах США оказались «особенно разрушительными», так как исходили от Пентагона.

    Реакция на публикации СМИ

    Источник телекомпании CBS, партнера Би-би-си в США, подтвердил данные СМИ и сказал, что предварительная оценка указывает на то, что удары полностью не уничтожили ядерные объекты.

    В частности, удары по объекту в Фордо разрушили входы, но инфраструктура по обогащению урана, расположенная под землей, осталась в основном нетронутой. Белый дом заявил, что первоначальная оценка ущерба является неверной и направлена на дискредитацию президента США Дональда Трампа.

    «Эта предполагаемая "оценка" совершенно неверна и была классифицирована как "совершенно секретная", но все равно передана CNN анонимным неудачником низкого ранга в разведывательном сообществе», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, это попытка унизить Трампа и дискредитировать летчиков, которые «выполнили безупречную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана».

    Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал утечку разведывательной оценки по удару США по Ирану «государственной изменой».

    «Это возмутительно, это государственная измена, и это должно быть расследовано. Тот, кто за это ответственен, должен быть привлечен к ответственности», — сказал он в эфире Fox News.

    Госсекретарь Марко Рубио также назвал сообщения СМИ «ложными», но дал более сдержанную оценку удару. Он сказал Politico, что новая оценка разведки показывает, что американский удар не уничтожил три ядерных объекта Ирана, однако, согласно ей, Иран стал «значительно дальше от создания ядерного оружия».

    Израильская разведка считает, что удары США и Израиля отбросили ядерную программу Ирана на «несколько лет», но не уничтожили ее полностью, как неоднократно заявлял Дональд Трамп, пишет газета Times of Israel. По данным издания, окончательная оценка ударов может появиться в течение следующих недель.

    При этом израильский чиновник, с которым поговорила газета, считает, что удары США все равно были оправданы, так как усилили переговорные позиции США. Кроме того, они могут послужить для Ирана сдерживающим фактором.

    Конгрессмен Брэд Шерман, демократ и член комитета по международным делам Палаты представителей США, заявил Би-би-си, что администрация Трампа использует расплывчатые формулировки, чтобы объявить о победе — в то время как до сих пор неясно, чего именно удалось добиться бомбардировкой.

    Он сказал, что администрация так и не пояснила, уничтожили ли удары способность Ирана превращать уран в оружие, его центрифуги для обогащения урана или сократили запасы, которых, по его словам, достаточно для создания девяти ядерных боеголовок.

    «Когда они говорят "уничтожили программу", они даже не уточнили, идет ли речь об уничтожении центрифуг и способности производить уран в будущем, или же об уничтожении самого запаса урана», — сказал Шерман в интервью Би-би-си.

    Удар США по ядерным объектам Ирана

    США ударили по ядерным объектам Ирана вечером в субботу, 21 июня, по EST (ранним утром 22 июня по европейскому времени). В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил об «успешной бомбардировке» американскими ВВС трех важнейших объектов иранской ядерной программы: в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, крупнейшие иранские заводы по обогащению урана в результате были полностью уничтожены.

    «Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, — написал он в Truth Social. — Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана».

    После заявления Трампа Иран подтвердил атаки на эти ядерные объекты, однако масштаб ущерба было сложно оценить, так как, согласно заявлениям иранской стороны, Иран «некоторое время назад» эвакуировал эти три ядерных объекта.

    Как ранее сообщали эксперты, ему потенциально угрожают только противобункерные бомбы весом 13 тонн, нести которые могут только американские бомбардировщики В-2.

    Накануне ударов США перебросили несколько таких самолетов ближе к Ирану, что было воспринято как признак подготовки США к вступлению в войну Израиля и Ирана. При этом решение США вступить в войну не было объявлено официально до нанесения атаки.

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