Обрушение жилого дома в Киеве, атака на Одессу. Главное о ночном ударе по Украине

В результате ночной массированной атаки на Киев погибли по меньшей мере 15 человек, более 100 ранены, заявили власти. Обрушился многоэтажный жилой дом. Утром удар был нанесен по Одессе, известно об одной погибшей и 17 раненых. Минобороны России заявило о "групповом ударе" по объектам ВПК Украины.

Ночью российские военные нанесли удар по Киеву ракетами и беспилотниками. По данным городской военной администрации, было 175 дронов, более 14 крылатых ракет, "по меньшей мере две баллистики", воздушная тревога в столице Украины продолжалась около девяти часов и завершилась только в шесть утра.

В Соломенском районе города целиком обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома. "По информации спасателей и полиции, погибших 14 человек", - заявил утром мэр Киева Виталий Кличко. Днем в полиции сообщили, что число жертв выросло до 15.

Число пострадавших в столице Украины постоянно увеличивается. По данным полиции, их не меньше 139.

Под завалами еще могут находиться люди. "Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о по меньшей мере пяти пропавших без вести жителях дома. Они не выходят на связь с родными", - заявил утром глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Ракета прошла через все этажи и вплоть до подвала, 9-этажный дом просто сложился", - цитирует министра ТСН.

В Соломенском районе также сильно пострадала жилая пятиэтажка, видео рядом с домом снял Кличко. Повреждено также общежитие университета, сообщил офис генпрокурора Украины.

Разрушения и падение обломков также зафиксированы еще в семи районах Киева - Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском, заявили в полиции. Повреждены жилые дома, общежития, учебное заведение и складские помещения.

В Дарницком районе погибли три человека, сообщил Кличко.

По словам президента Владимира Зеленского, всего в ночь на 17 июня Украину атаковали "более 440 дронов и 32 ракеты".

"Один из самых страшных ударов по Киеву, - заявил Зеленский. - Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева".

Если дроны атаковали Киев практически всю ночь, истощая ресурсы системы ПВО, то аэробалистическими "Кинжалами" Россия ударила дважды - после часа ночи и после двух часов ночи, пишет Украинская служба Би-би-си.

Затем были запущены крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС - они атаковали столицу Украины несколькими волнами после трех часов ночи. После этого атака ударными дронами продолжилась, а около пяти утра еще несколько крылатых ракет направились на Киев из Черниговской области.

"Огромное количество этих "шахедов" просто с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные - с восточного/западного направления, атакуя столицу в разных районах. Поэтому, собственно, ужасные последствия, которые мы сегодня видим, именно от большого количества", - рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (его цитирует "РБК-Украина"). В многоэтажку в Соломенском районе, по его словам, попала крылатая ракета Х-101.

В городе зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, повреждение гражданской инфраструктуры, возникли пожары в разных районах, заявили спасатели.

Это самое большое число жертв в результате обстрела Киева с начала 2025 года. 24 апреля жертвами атаки стали 12 человек, еще один раненый позже умер в больнице.

Минобороны России утверждает, что был нанесен "групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования", а также ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины в Киевской области и Запорожье.

18 июня в Киеве объявлен днем траура, сообщил Кличко.

Удар по Одессе

По данным прокуратуры, массированный удар беспилотниками по Одессе был нанесен утром — с 04:30 по 05:00.

Погибла 60-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, погибшую извлекли из-под завалов, продолжаются поиски еще одной женщины.

"Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр", - заявил Кипер. Пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка.

"Госпитализирован один человек, другие после получения медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно", - уточнил Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщал, что под удар попал исторический центр города по жилому кварталу плотной застройки.

Российские военные не комментировали атаку на Одессу.

Неделю назад, 10 июня, Россия уже наносила массированный удар дронами и ракетами по Киеву и Одессе. Под обстрел тогда также попал исторический центр Одессы, в городе погибли два человека, в Киеве - один. Минобороны России утверждало, что целью удара по Киеву были предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности.