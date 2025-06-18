СМИ: Следующие 24-48 часов станут решающими в конфликте Израиля и Ирана

После заявления Дональда Трампа о необходимости полной капитуляции Ирана власти США сообщили, что решающими в израильско-иранском конфликте станут ближайшие сутки-двое, передает NUR.KZ со ссылкой на АВС.

По сведениям телеканала, американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте Израиля и Ирана. При этом сообщается, что, если не будет дипломатического решения, возможно применение силы.

"Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям", — передает телеканал.

Сегодня уже сообщалось, что за минувшую ночь Иран и Израиль снова обменялись серией ракетных ударов. В ЦАХАЛ заявили об ударах по Тегерану, а также подтвердили информацию о 15 ударах из Ирана.

Также мы писали, что воздушные силы Ирана в ходе ночной атаки на Израиль обеспечили себе контроль над израильским небом. До этого Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана.

Кроме того, вчера отмечалось, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщается, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.