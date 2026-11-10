FT: Нетаньяху каждый день звонит Трампу и убеждает его нанести новые удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы каждый день звонит президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить войну в Иране, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Издание опубликовало новый материал по поводу отношения Дональда Трампа к теме продолжения войны в Иране. Отмечается, что на данный момент для Трампа возобновление ударов США по Ирану "представляется весьма маловероятным".

Трамп отметил, что новые удары США по Ирану "маловероятны", добавив, что он намерен сохранить статус-кво - по просьбе соседей Исламской Республики. Отмечается, что за последние дни как минимум четыре лидера арабских и мусульманских стран провели беседы с президентом США, убеждая его дать дипломатии больше времени и воздержаться от нанесения ударов.

В регионе возникли опасения, что после прошедших на прошлой неделе промежуточных выборов Трамп может предпринять новую атаку. По данным источников издания, в последние дни лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Катара беседовали с Трампом, пытаясь убедить его предоставить больше времени для дипломатического урегулирования войны.

"Их беспокоило, что президент США может отдать приказ о новых ударах по Ирану - особенно на фоне провальных для Республиканской партии результатов выборов, состоявшихся в минувший вторник", - сказано в публикации.

При этом источники FT утверждают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху настойчиво призывает Дональда Трампа начать новое наступление. Он выступает за возобновление американо-израильских ударов, цель которых - добиться краха иранского режима.

"Нетаньяху звонит ему каждый день, призывая возобновить военные действия. Те, кто не хочет войны - как внутри Белого дома, так и за его пределами - пытаются этому противостоять. Региональные лидеры призывают его не допускать эскалации и сделать приоритетом переговоры", - утверждают источники.

В Белом доме от комментариев отказались.

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