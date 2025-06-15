Очередная трагедия в Индии: люди погибли в результате падения вертолета

Сегодня, 15 июня, рано утром в штате Уттаракханд в Индии разбился вертолет, летевший из Кедарната в Гупткарши. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на Timesofindia.

По информации издания, трагедия произошла вскоре после взлета — около 5:30, в труднодоступном районе Кедаргхати, между населенными пунктами Гаурикунд и Триджугинараян. Вертолет принадлежал частной компании Aryan Aviation.

По словам местных властей, причиной крушения могли стать погодные условия - была плохая видимость. На месте работают спасательные службы и полиция.

News18 также сообщает, что в результате трагедии погибли один пилот и шесть пассажиров, в числе которых один младенец.

Напомним, 12 июня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился пассажирский самолет. После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Сначала сообщалось, что погибли все 242 человека, которые находились на борту лайнера. Позже полицейские обнаружили выжившего, сидевшего в самолете на месте 11А.