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Очередная трагедия в Индии: люди погибли в результате падения вертолета

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Вертолет горит после падения
Разбившийся самолет. Фото: x.com/ThePulseIndia

Сегодня, 15 июня, рано утром в штате Уттаракханд в Индии разбился вертолет, летевший из Кедарната в Гупткарши. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на Timesofindia.

По информации издания, трагедия произошла вскоре после взлета — около 5:30, в труднодоступном районе Кедаргхати, между населенными пунктами Гаурикунд и Триджугинараян. Вертолет принадлежал частной компании Aryan Aviation.

По словам местных властей, причиной крушения могли стать погодные условия - была плохая видимость. На месте работают спасательные службы и полиция.

News18 также сообщает, что в результате трагедии погибли один пилот и шесть пассажиров, в числе которых один младенец.

Напомним, 12 июня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился пассажирский самолет. После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Сначала сообщалось, что погибли все 242 человека, которые находились на борту лайнера. Позже полицейские обнаружили выжившего, сидевшего в самолете на месте 11А.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255580-ocherednaya-tragediya-v-indii-lyudi-pogibli-v-rezultate-padeniya-vertoleta/