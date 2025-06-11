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"Венгры не хотят гибнуть за Украину": Орбан ответил на критику со стороны Зеленского

Опубликовано:

Виктор Орбан
Виктор Орбан. Фото: Attila Kisbanedek/AFP via Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на интервью президента Украины Владимира Зеленского венгерскому изданию Válasz Online, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

В интервью президент Украины раскритиковал политику Орбана, заявив, что она направлена против Украины и против Европы.

"Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно. Он наводняет общество ложной информацией, которая радикализирует людей. Так ухудшаются наши двусторонние отношения", - заявил Зеленский.

Орбан ответил на заявление Зеленского, опубликовав пост на своей странице в Facebook. Издание приводит перевод слов главы венгерского правительства.

"Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят гибнуть за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров уходили в Украину!" – написал премьер Венгрии.

Между тем представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, комментируя интервью президента Украины венгерскому изданию, заявил, что Зеленский открыто агитирует за венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

Напомним, ранее между Орбаном и Зеленским уже был подобный спор. В начале мая Зеленский в ответ на заявление Орбана о возможности банкротства европейской экономики из-за финансовой и военной помощи Киеву заявил, что большинство граждан Венгрии выступают за вступление Украины в Евросоюз.

Орбан на это заявил, что увидел в словах Зеленского неприкрытую угрозу, связанную с опросом венгров о принятии Украины в ЕС.

"В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами. Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт", — отметил он.

Добавим, что в те дни в Венгрии проходил референдум по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз, организованный по инициативе правительства. Правительство страны обещало учесть результаты национального волеизъявления на переговорах с руководством ЕС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254131-vengry-ne-hotyat-gibnut-za-ukrainu-orban-otvetil-na-kritiku-so-storony-zelenskogo/