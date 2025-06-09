Беспорядки в Лос-Анджелесе: как они начались из-за слухов, почему Трамп ввел Национальную гвардию и что происходит сейчас

В ночь на понедельник массовые беспорядки, вспыхнувшие в Лос-Анджелесе после рейдов иммиграционной службы, начали утихать. Однако в течение выходных в городе продолжались столкновения с полицией, которые сопровождались поджогами автомобилей, мародерством и арестами. Президент США Дональд Трамп направил в город 2000 военнослужащих Национальной гвардии, что вызвало политический скандал.

Рассказываем, как развивались события, почему их причиной стали беспочвенные слухи, и каковы их политические причины и последствия.

Почему все это началось: аресты и слухи

Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была борьба с нелегальной миграцией, и вернувшись в Белый дом, президент принялся активно его выполнять. По сообщениям, администрация Трампа дала федеральным агентам указание арестовывать по 3 тыс. человек в день.

Заниматься этим начала Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) — федеральное агентство, которое выявляет людей, находящихся в США нелегально, и проводит аресты и депортации.

С началом второго срока президента Трампа число арестов, произведенных агентами ведомства, выросло: по данным CBS, американского партнера Би-би-си, с января оно превысило 100 тыс.

По данным ICE, в ходе одной подобной операции на строительной площадке в Лос-Анджелесе в пятницу было арестовано 44 нелегальных иммигранта. Еще 77 человек были задержаны в тот же день в пригородах.

В тот же день в районе Парамаунт на юго-востоке Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют латиноамериканцы, начали распространяться слухи о рейдах и арестах разнорабочих в филиале сети магазинов Home Depot, где многие нелегальные мигранты ищут работу.

Жители района впоследствии рассказывали, что видели машины сотрудников ICE.

Министерство внутренней безопасности США впоследствии опровергло сообщения о рейдах в Home Depot, но слухов оказалось достаточно: в городе вспыхнули протесты, которые быстро переросли в насильственные действия.

Очевидцы сообщали, что инспекторы ICE во время своих рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По данным Reuters, агенты ICE задержали президента Международного профсоюза работников сферы обслуживания Дэвида Уэрту, который, по словам представителей профсоюза, «пользовался правом Первой поправки — наблюдать и документировать действия правоохранительных органов». В ходе задержания он был ранен.

После этого в центре города собрались более 300 протестующих, и власти направили туда полицию. Собравшимся было предложено разойтись до семи вечера, но обстановка продолжала накаляться.

Как развивались события дальше: вмешался Трамп

Пятница

Когда собравшиеся в пятницу днем у Федерального здания в центре Лос-Анджелеса противники рейдов, по словам полиции, начали бросать в них куски бетона, сотрудникам правоохранительных органов разрешили использовать «нелетальные средства». Полиция применила резиновые дубинки и слезоточивый газ.

В Федеральном здании Лос-Анджелеса расположен офис Службы гражданства и миграции США, а рядом находится тюрьма.

Суббота

В субботу столкновения полицейских и федеральных агентов ICE с протестующими в Парамаунте продолжились.

ICE заявила, что «более 1000 бунтовщиков» окружили и напали на Федеральное здание. Среди протестующих начали распространяться слухи, что задержанные мигранты находятся именно там.

Еще одна акция протеста в центре Лос-Анджелеса в субботу вечером собрала около 60 человек. В ходе беспорядков демонстранты подожгли автомобиль и разграбили несколько магазинов.

Федеральные власти решили, что беспорядки угрожают всему Лос-Анджелесу, тем более что протесты не утихали.

По сообщениям, в течение дня полиция также применяла «нелетальные» средства, в частности, резиновые пули. От одной из них пострадал корреспондент австралийского телеканала Channel Nine, от другой — освещавший беспорядки британский фотограф, которого пришлось оперировать.

Полиция Лос-Анджелеса сочла, что протесты были в основном мирными: местные власти посчитали, что могут справиться с беспорядками и насилием своими силами.

Однако в Белом доме заявили, что агенты иммиграционной службы подвергались нападениям и получали травмы, а местные правоохранительные органы слишком медленно реагировали на ситуацию.

В субботу президент Дональд Трамп, ранее не раз говоривший, что не будет терпеть «беззаконие левых» на улицах Америки, воспользовался своими полномочиями и направил в город две тысячи солдат Национальной гвардии Калифорнии.

Это крайне неординарный шаг, поскольку обычно подобные действия должен санкционировать губернатор штата. Ситуация усугубляется тем, что губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом, категорически возражал против применения нацгвардии.

Воскресенье

В воскресенье служащие Национальной гвардии начали прибывать в Лос-Анджелес и размещаться у Федерального здания в центре города.

В заявлении Белого дома было сказано, что военные будут «временно защищать сотрудников ICE и других органов правительства США, выполняющих федеральные задачи». Они будут развернуты на 60 дней, а решение об их выводе будет приниматься министром обороны США.

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил и применение армии, то есть федеральных Вооруженных сил США. В отличие от них, Национальная гвардия формируется властями отдельных штатов — и ими же как правило управляется.

Хегсет предупредил, что Пентагон готов направить в Лос-Анджелес армейские подразделения, «если насилие продолжится», а морские пехотинцы на базе Кэмп-Пендлтон по соседству с городом находятся «в состоянии повышенной готовности».

В воскресенье во время беспорядков были арестованы по меньшей мере 10 человек.

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, которые заблокировали движение на одной из основных автомагистралей.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила: «То, что мы видим в Лос-Анджелесе, — это хаос, спровоцированный администрацией [Трампа]». Она также призвала протестующих проводить демонстрации мирно.

Вечером в воскресенье городская полиция объявила центр Лос-Анджелеса «местом незаконного собрания» и потребовала всех протестующих его покинуть. Появились сообщения о мародерах, грабящих магазины в центре города.

В воскресенье беспорядки начались и в Сан-Франциско. Как и в Лос-Анджелесе, полиция объявила район города местом незаконного собрания, сообщив об актах вандализма и причинения ущерба имуществу. Там были арестованы около 60 человек, пострадали трое полицейских, один из них оказался в больнице.

К утру понедельника ситуация в Калифорнии начала успокаиваться.

Как Трамп объяснил отправку Нацгвардии и можно ли использовать армию?

В субботу Трамп подписал меморандум о развертывании Национальной гвардии для «ликвидации беззакония, которому позволили укорениться».

В меморандуме Белого дома говорится, что Национальная гвардия необходима из-за «сопровождавшихся насилием протестов, которые угрожали безопасности и наносили значительный ущерб федеральным иммиграционным центрам содержания под стражей и другой федеральной собственности».

Протесты, «прямо препятствующие исполнению законов… представляют собой форму восстания против власти правительства Соединенных Штатов», говорится в меморандуме.

Трамп воспользовался законом, по которому федеральные власти могут мобилизовать Национальную гвардию, если США «подвергаются вторжению или угрозе вторжения со стороны иностранного государства», имеет место «восстание или угроза восстания» против правительства, или «президент не в состоянии с помощью регулярных сил обеспечить исполнение законов Соединенных Штатов».

Что касается заявления Пита Хегсета о возможности направить в Лос-Анджелес морских пехотинцев, то есть еще Закон о восстаниях, принятый в далеком 1807 году. По нему президент действительно может мобилизовать военных в ответ на внутренние беспорядки.

Этот закон применялся несколько раз: сначала Авраамом Линкольном во время Гражданской войны в США, затем Улиссом Грантом — против Ку-клукс-клана, и Дуайтом Эйзенхауэром — для защиты темнокожих студентов, пытавшихся посещать школу в Арканзасе во времена борьбы за гражданские права.

Последний раз законом воспользовался Джордж Буш-старший в 1992 году: это было во время беспорядков в Лос-Анджелесе, начавшихся, когда суд оправдал четырех белых полицейских, которые избили темнокожего Родни Кинга.

Трамп против Калифорнии: угроза ареста Ньюсома?

Национальная гвардия — это гибридная структура, действующая в интересах как отдельных штатов, так и федерального правительства. Обычно силы штата приводятся в действие по запросу губернатора.

По имеющимся данным, это первый случай с 1965 года, когда Национальная гвардия была мобилизована без запроса губернатора штата.

В субботу «царь границ» США Том Хоман (чиновник администрации Трампа, отвечающий за миграционную политику) заявил, что рейды против иммигрантов будут продолжаться несмотря на протесты.

Он также сказал, что, если кто-то будет мешать сотрудникам правоохранительных органов, его ждет арест, независимо от занимаемой должности.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принял угрозу на свой счет и ответил в соцсети Х: «Ну попробуй». И Ньюсом, и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудили решение Трампа ввести в город гвардию.

Ньюсом называл решение Дональда Трампа о введении Национальной гвардии «незаконным» и «аморальным» и пригрозил подать в суд на администрацию.

Губернатор также назвал Трампа «откровенным лжецом», заявив, что президент ни разу не упомянул о Национальной гвардии во время телефонного разговора с ним после начала протестов.

Хосе Баррера, один из руководителей Лиги латиноамериканских граждан, заявил, что Белый дом хочет «вызвать гражданские беспорядки» в Лос-Анджелесе, и Трампу нет необходимости вводить Национальную гвардию, когда в городе находятся 17 тыс. полицейских.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к прекращению протестов и жестким мерам в отношении демонстрантов.

«В Лос-Анджелесе дела обстоят очень плохо. ВВОДИТЕ ВОЙСКА!!!» «АРЕСТУЙТЕ ЛЮДЕЙ В МАСКАХ, СЕЙЧАС ЖЕ!», пишет президент в свойственной ему манере высказываться заглавными буквами.

Сэм Нунберг, стратег предвыборной кампании Трампа в 2016 году, считает, что президент пытается «выполнить закон» и что без его решения об использовании Нацгвардии ситуация стала бы еще острее.

В интервью Би-би-си Нунберг заявил, что Калифорния гордится тем, что не сотрудничает с иммиграционными властями, и утверждает, что штат находится «на переднем крае беззакония», особенно в отношении нелегальной иммиграции.

По его словам, Белый дом не будет с этим мириться, и именно обещание приструнить нелегальных мигрантов привело Трампа в Белый дом.