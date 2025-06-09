Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Протесты в Лос-Анджелесе: полицейский выстрелил в журналистку после прямого эфира (видео)

Опубликовано:

Журналист Лорен Тамаси
Журналист Лорен Томаси. Кадр из видео: instagram.com/9news

Во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе в корреспондента австралийского телеканала Лорен Томаси выстрелил полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на 9News.

Австралийский телеканал 9News сообщил о том, что их корреспондент в Лос-Анджелесе Лорен Томаси была ранена во время ведения репортажа о протестах в городе.

"Корреспондент США Лорен Томаси была ранена резиновой пулей во время столкновений полиции Лос-Анджелеса с протестующими в самом центре Лос-Анджелеса", - заявили в телеканале.

Позже стало известно, что пуля была выпущена полицейским.

"Томаси была ранена, когда вела прямой репортаж с передовой линии протестов. Всего через несколько секунд после того, как она завершила прямую трансляцию в Австралию, один из офицеров направил пистолет на Томаси и выстрелил в нее с близкого расстояния", - заявили представители телеканала.

Сама Томаси позже отметила, что не пострадала, но получила ушиб. Она продолжила свою работу.

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. Илон Маск поддержал это решение, ретвитнув на своей странице несколько постов. В частности, Маск разместил на своей странице пост вице-президента Джей Ди Вэнса с постом Трампа о том, что "Лос-Анджелес будет освобожден, а нелегальные мигранты изгнаны".

Сегодня в нашем МИДе сообщили, что не собираются эвакуировать казахстанцев из Лос-Анджелеса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253606-protesty-v-los-andzhelese-policeyskiy-vystelil-v-zhurnalistku-posle-pryamogo-efira-video/