Протесты в Лос-Анджелесе: полицейский выстрелил в журналистку после прямого эфира (видео)
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Во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе в корреспондента австралийского телеканала Лорен Томаси выстрелил полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на 9News.
Австралийский телеканал 9News сообщил о том, что их корреспондент в Лос-Анджелесе Лорен Томаси была ранена во время ведения репортажа о протестах в городе.
"Корреспондент США Лорен Томаси была ранена резиновой пулей во время столкновений полиции Лос-Анджелеса с протестующими в самом центре Лос-Анджелеса", - заявили в телеканале.
Позже стало известно, что пуля была выпущена полицейским.
"Томаси была ранена, когда вела прямой репортаж с передовой линии протестов. Всего через несколько секунд после того, как она завершила прямую трансляцию в Австралию, один из офицеров направил пистолет на Томаси и выстрелил в нее с близкого расстояния", - заявили представители телеканала.
Сама Томаси позже отметила, что не пострадала, но получила ушиб. Она продолжила свою работу.
Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.
Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.
На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. Илон Маск поддержал это решение, ретвитнув на своей странице несколько постов. В частности, Маск разместил на своей странице пост вице-президента Джей Ди Вэнса с постом Трампа о том, что "Лос-Анджелес будет освобожден, а нелегальные мигранты изгнаны".
Сегодня в нашем МИДе сообщили, что не собираются эвакуировать казахстанцев из Лос-Анджелеса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253606-protesty-v-los-andzhelese-policeyskiy-vystelil-v-zhurnalistku-posle-pryamogo-efira-video/