Протесты в Лос-Анджелесе: полицейский выстрелил в журналистку после прямого эфира (видео)

Во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе в корреспондента австралийского телеканала Лорен Томаси выстрелил полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на 9News.

Австралийский телеканал 9News сообщил о том, что их корреспондент в Лос-Анджелесе Лорен Томаси была ранена во время ведения репортажа о протестах в городе.

"Корреспондент США Лорен Томаси была ранена резиновой пулей во время столкновений полиции Лос-Анджелеса с протестующими в самом центре Лос-Анджелеса", - заявили в телеканале.

Позже стало известно, что пуля была выпущена полицейским.

"Томаси была ранена, когда вела прямой репортаж с передовой линии протестов. Всего через несколько секунд после того, как она завершила прямую трансляцию в Австралию, один из офицеров направил пистолет на Томаси и выстрелил в нее с близкого расстояния", - заявили представители телеканала.

Сама Томаси позже отметила, что не пострадала, но получила ушиб. Она продолжила свою работу.

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. Илон Маск поддержал это решение, ретвитнув на своей странице несколько постов. В частности, Маск разместил на своей странице пост вице-президента Джей Ди Вэнса с постом Трампа о том, что "Лос-Анджелес будет освобожден, а нелегальные мигранты изгнаны".

Сегодня в нашем МИДе сообщили, что не собираются эвакуировать казахстанцев из Лос-Анджелеса.