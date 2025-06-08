Как Трамп проигрывает собственную торговую войну со всем миром

Трехмесячное перемирие в мировой торговой войне Дональда Трампа подходит к концу, и новости для американского президента неутешительные. Ни одна из трех целей атаки Трампа на конкурентов и союзников США не достигнута, а времени осталось меньше месяца.

Что пошло не так?

Последние два месяца показали, что тарифные войны не помогают, а вредят американцам: цены растут, дефицит не снижается, акции и облигации дешевеют, доллар падает. Запугать иностранцев тоже не получилось — ни одна страна пока не капитулировала под угрозой тарифов Трампа.

Не испугались

Трамп в начале апреля ввел налог на импорт товаров со всего мира в США с тремя целями. Во-первых, чтобы собрать с импортеров деньги в бюджет и за счет этого снизить налоги. Во-вторых, создать тепличные условия для возрождения американской промышленности, оградив ее пошлинами от зарубежных конкурентов. И в-третьих, чтобы заставить другие страны пойти на уступки — торговые, экономические, политические — под угрозой потерять доступ на богатый американский рынок.

Гигантские пошлины продержались недолго — Трамп в тот же день поставил их на 90-дневную паузу, поскольку бизнес и финансисты в самой Америке хором заговорили о грядущем кризисе, а инвесторы стали выводить деньги из США. Вопреки традиции доллар в ожидании кризиса не вырос, а начал падать. В мире заговорили о закате американской валюты и близком конце американской экономической и финансовой гегемонии на планете.

Белый дом поспешил всех успокоить: Трамп лишь пугает всех высокими тарифами, а на самом деле это — переговорная тактика, и рушить мировую торговлю он не намерен. Трамп — мастер заключать сделки, говорило его окружение, и его агрессивная переговорная тактика вынудит всех торговых партнеров США приехать в Вашингтон с дарами и уступками.

Прошло 60 дней — и пока что сделка заключена лишь одна, с Великобританией. И то, предварительная, и если за оставшийся месяц перемирия ее окончательно не подпишут, то и не будет никакой сделки. К тому же, это именно сделка, а не всеобъемлющее торговое соглашение. Ее не утверждают парламенты, и Трамп может росчерком пера в любой момент отменить договоренности.

Другие же партнеры начали переговоры, но за время этих переговоров выяснилось, что не так страшен Трамп, как его малюют. Все потому, что Трамп потерпел два болезненных поражения в собственной торговой войне. Одно — на китайском фронте. Второе — в тылу, от американских противников его тарифного хаоса.

Китайские страдания Трампа

Отложив пошлины против всех, Трамп сосредоточил наступление на китайском фронте. Он ввел против главного военного и экономического конкурента США запретительные пошлины в 145% и потребовал, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин позвонил ему, согласовал условия капитуляции и отправил делегацию в Вашингтон подписать ее.

Си не позвонил, делегация не приехала. Китай взвинтил свои пошлины против американских товаров и ограничил экспорт редкоземельных металлов. Противостояние зашло в тупик — торговля между двумя крупнейшими экономиками мира фактически остановилась. Китайцы Трампа перетерпели.

«Мы моргнули первыми», — говорит Билл Райнш, бывший чиновник минторга США.

Китай не соглашался на переговоры под дулом пистолета, и Трамп в итоге выполнил все три главных китайских условия: снять запретительные пошлины, встретиться на нейтральной территории и прекратить публичные нападки на Китай.

Пока Трамп молчал, его министры встретились в мае с китайцами в Женеве и согласовали перемирие на 90 дней. Трамп снизил тарифы до 30% со 145%, а Китай согласился снять свои и отменить запрет на экспорт редкоземельных металлов.

«Мы сделали китайцам больше уступок, чем они нам, — признает Райнш, ныне эксперт по китайской торговле в исследовательском центре CSIC. — Однако это все равно хорошие новости. Все, что меньше 145% — хорошие новости».

Перемирие быстро оказалось под вопросом. Трамп решил запретить поставки программного обеспечения в Китай и пообещал «агрессивно» лишать виз китайских студентов в США. Китай в ответ притормозил оформление экспорта редких металлов. Страсти накалились, и Трамп на этой неделе обвинил Си в срыве договоренностей.

Китай вернул обвинение, и Трамп снова дрогнул первым. В пятницу он позвонил Си Цзиньпину и полтора часа обсуждал с ним торговые отношения. Они пригласили друг друга в гости, а Китай утверждает, что Трамп еще и передумал отнимать визы и теперь «приветствует приезд китайских студентов на учебу в США».

Страсти на китайском фронте на время улеглись. Трамп переключил внимание на западный европейский фронт, где давно без перемен. Он перешел в наступление на ЕС, пригрозив ввести пошлины в 50% с 1 июня, если Евросоюз не соберется наконец с мыслями и не начнет активные переговоры — иначе до 90-дневного дедлайна в начале июля США не успеют заключить сделку с крупнейшим торговым, экономическим и оборонным партнером.

ЕС пообещал ускориться, и Трамп сменил гнев на милость. На европейском фронте снова воцарилась тишина. Но не прошло и трех дней, как пришла новая напасть. 28 мая Трамп потерпел самое серьезное поражение за все время торговой войны. И не за границей, а в тылу — в США.

Тарифы вне закона

Американский суд постановил, что тарифы Трампа незаконны. И не один суд, а сразу два. Незаконными признали не все тарифы, но — самые главные. Их Трамп ввел по закону полувековой давности, который делегирует президенту определенные полномочия вводить санкции против иностранцев в случае чрезвычайных ситуаций.

Именно этот акт IEEPA стал главным инструментом торговой войны Трампа. Он объявляет ЧП — и вводит пошлины. Так, Трамп объявил чрезвычайной ситуацией дефицит торгового баланса, с которым Америка живет уже несколько десятилетий, и ввел ковровые пошлины против всего мира — минимум 10%, но для многих больше. Повышенные тарифы как раз попали в начале апреля под мораторий на 90 дней. Но ставка в 10% на всех по-прежнему действует.

Теперь она вне закона, как и 25% пошлины против Мексики и Канады — соседей США, и 20% против Китая, введенные под предлогом другого ЧП — контрабанды наркотиков. Трампу нравится IEEPA тем, что по этому закону он может вводить санкции моментально, без оглядки на Конгресс, бизнес и общественное мнение. Другие инструменты торговой политики более громоздки и требуют долгих месяцев расследований, согласований и консультаций.

Но суды заняли однозначную позицию: закон написал для другого, торговли он не касается, и ни в коем случае не делегирует президенту запрошенные Трампом широкие полномочия для проведения налоговой и торговой политики.

«Суд указал, что конституция наделяет Конгресс, а не президента, исключительными полномочиями устанавливать и собирать налоги, сборы, пошлины и акцизы, а также регулировать торговлю с иностранными государствами», — отмечает Джин Хили из Cato Institute.

«Администрация Трампа превратила внешнеполитический закон о санкциях в универсальное оружие торговой войны. До сих пор ни один президент не использовал IEEPA, чтобы вводить масштабные тарифы против союзников и торговых партнеров», — пишет он.

Решение суда пока не вступило в силу, поскольку Белый дом подал апелляцию. Дело, скорее всего, дойдет до Верховного суда. Кроме того, у Трампа есть другие инструменты, и он немедленно воспользовался одним из них, взвинтив пошлины на сталь и алюминий, введенные по другому закону.

Однако ущерб уже необратим. Трампу сложнее будет вести переговоры с позиций силы, когда его собственный суд постановил, что тарифы незаконны.

«Иностранцам дали надежду на то, что американские суды в конечном счете ограничат возможности Трампа радикально менять американскую тарифную политику под предлогом чрезвычайной ситуации», — пишет эксперт американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) Брэд Сетсер.

А с учетом того, что и сам Трамп постоянно идет на попятный после громких тарифных объявлений, дальнейший сценарий торговой войны с каждым днем становится все более туманным.

«Трамп теперь в курсе, что у него репутация человека, всегда готового дать задний ход, — замечает Сетсер. — А мир в курсе, что Трамп может лишиться любимого инструмента торговой войны по воле американских судов».

Промежуточные итоги торговой войны

Трамп сдаваться не намерен, особенно сейчас. Его торговая война пока лишь навредила и американской экономике, и отношениям США с союзниками и ключевыми торговыми партнерами. А обещанных дивидендов не принесла — администрация Трампа уверяет, что они последуют, но позже.

На этой неделе клуб богатых стран ОЭСР предупредил, что тарифные барьеры сделают мир беднее, чем он был бы без них. И прежде всего пострадают сами США. Прогноз роста мировой экономики ОЭСР понизила до 2,9% с 3,1%, а вот американской еще существеннее — до 1,6% с 2,2%.

Перемирие сняло до начала июля запретительные торговые барьеры Трампа, но те, что остались, по-прежнему беспрецедентны для современной истории, поэтому экономисты и понижают прогнозы роста благосостояния во всем мире.

Еще в начале года средний налог на импорт товаров в США не превышал 2,5%. Сейчас — при всех мораториях — он достигает 15%, подсчитали экономисты банка UBS, которых цитирует Bloomberg. Это — существенное повышение налогов на американцев, до 1,5% ВВП, что противоположно заявленной цели Трампа сократить налоговое бремя ради оживления экономики и заместить выпадающие доходы сборами импортных пошлин.

Пока дела идут ни шатко ни валко. Согласно предварительной статистике, американская экономика перестала расти и сократилась в первом квартале на 0,2% в годовом выражении — впервые со времен ковидного кризиса.

Бизнес, тем временем, повышает цены, что сокращает доходы потребителей — движущей силы экономики США. А деньги, собранные в бюджет от новых пошлин, в итоге, возможно, придется вернуть — если Верховный суд не отменит решения судей нижестоящих инстанций.

Выходит, ни одна из заявленных целей торговой войны Трампа пока не приблизилась. Доходы от пошлин под вопросом, бизнес не цветет, а жалуется, а торговые партнеры не идут на уступки.

«Подход администрации Трампа к торговой политике по-прежнему ужасен, они повсюду сеют полнейшую неопределенность, и никакие торговые сделки этому не помогут, потому что нет никаких гарантий, что США не нарушат их», — предупреждает эксперт исследовательского центра ECIPE Дэвид Хениг.