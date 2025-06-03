Ребенок погиб, 69 человек пострадали из-за землетрясения в Турции

Сегодня ночью на юге Турции случилось землетрясение, в результате которого погибла девочка - у нее случилась паническая атака, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, подземные толчки были зафиксированы в 05:17 по времени Астаны недалеко от турецкого курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров.

В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что в результате землетрясения из-за панической атаки погибла 14-летняя девочка.

В МВД добавили, что толчки ощущались в провинции Мугла и ряде других, но разрушений в результате ЧП не зафиксировано. Однако есть пострадавшие.

"Шестьдесят девять граждан пострадали, спрыгнув с высоты от страха, из них остаются в больницах 46 человек", - сообщил министр внутренних дел.

Напомним, в апреле в Турции произошло еще одно сильное землетрясение - подземные толчки были зафиксированы районе Силиври провинции Стамбул. СМИ писали, что люди в панике выбегали на улицы, наблюдались перебои с электричеством, тряслись стены, раскачивались люстры. Магнитуда землетрясения составила 6,2.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. Он выразил слова поддержки турецким гражданам. А спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране.

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. А Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану.

Позже стало известно, что в результате землетрясения погиб гражданин Узбекистана. Как сообщили в посольстве, причиной смерти стала сердечная недостаточность из-за сильного страха.