Ребенок погиб, 69 человек пострадали из-за землетрясения в Турции
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сегодня ночью на юге Турции случилось землетрясение, в результате которого погибла девочка - у нее случилась паническая атака, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, подземные толчки были зафиксированы в 05:17 по времени Астаны недалеко от турецкого курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров.
В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что в результате землетрясения из-за панической атаки погибла 14-летняя девочка.
В МВД добавили, что толчки ощущались в провинции Мугла и ряде других, но разрушений в результате ЧП не зафиксировано. Однако есть пострадавшие.
"Шестьдесят девять граждан пострадали, спрыгнув с высоты от страха, из них остаются в больницах 46 человек", - сообщил министр внутренних дел.
Напомним, в апреле в Турции произошло еще одно сильное землетрясение - подземные толчки были зафиксированы районе Силиври провинции Стамбул. СМИ писали, что люди в панике выбегали на улицы, наблюдались перебои с электричеством, тряслись стены, раскачивались люстры. Магнитуда землетрясения составила 6,2.
Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.
Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. Он выразил слова поддержки турецким гражданам. А спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране.
В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. А Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану.
Позже стало известно, что в результате землетрясения погиб гражданин Узбекистана. Как сообщили в посольстве, причиной смерти стала сердечная недостаточность из-за сильного страха.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251662-rebenok-pogib-69-chelovek-postradali-iz-za-zemletryaseniya-v-turcii/