Узбекистанец умер от страха во время землетрясения в Стамбуле

Гражданин Узбекистана скончался в Стамбуле во время землетрясения. Причиной смерти стала сердечная недостаточность из-за сильного страха, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство РУ в Турции.

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, трагический инцидент произошел 23 апреля.

"От сердечной недостаточности скончался наш соотечественник, проживавший в Стамбуле. По предварительным данным, этот трагический инцидент произошел в результате того, что во время землетрясения в Стамбуле мужчина, находившийся на верхнем этаже, впал в состояние сильного страха", - говорится в сообщении посольства.

Генеральное консульство Республики Узбекистан в Стамбуле принимает необходимые консульско-правовые и организационные меры для отправки тела покойного на родину.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким покойного", - добавили в ведомстве.

Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам. А спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране.

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. А Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула.