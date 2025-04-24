Землетрясение в Турции: Токаев выразил поддержку Эрдогану

Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула.

"Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, братства и стратегического партнерства между нашими странами, подтверждаю готовность Казахстана оказать всестороннюю поддержку и содействие турецкому народу", - говорится в телеграмме президента.

Напомним, накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам.

А спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране. По его словам, "оно уже на пороге". Отмечается, что ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, сразу после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось".

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало.