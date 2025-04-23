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Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения в Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения в Турции - сегодня были зафиксированы толчки магнитудой 6,2 и 4,4.

Как сообщает NTV, в своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам.

"Мы внимательно следим за развитием событий", - добавил он о ситуации.

По информации РИА Новости, МВД Турции сообщило об отсутствии обрушений зданий из-за землетрясения.

"Пока что мы не получали никаких просьб о помощи", - заявил министр внутренних дел страны Ерликая.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул. Еще два землетрясения были зафиксированы в районе Бююкчекмедже на окраине Стамбула в 12:51 и 13:02 (по местному времени) магнитудой 4,4 и 4,9. Вероятно, речь идет об афтершоках.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент Чп поделились очевидцы в соцсетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238615-erdogan-sdelal-zayavlenie-posle-silnogo-zemletryaseniya-v-turcii/