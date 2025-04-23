Пострадали ли казахстанцы при землетрясении в Турции, рассказали в МИДе

Обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле на данный момент не поступало, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

В Министерстве иностранных дел предоставили информацию о казахстанских гражданах после мощного землетрясения в Стамбуле магнитудой 6,2, а также множества афтершоков.

"На данный момент обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. Министерство иностранных дел РК отслеживает развитие ситуации в координации с турецкими властями и дипломатическими представительствами Казахстана в Турции.

На консульском учете генерального консульства РК в Стамбуле состоят 1137 граждан Республики Казахстан. Призываем наших соотечественников сохранять спокойствие и осторожность, а также неукоснительно следовать рекомендациям местных властей", - заявили в МИДе.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам.

Отмечалось, что в стране зафиксировано уже более 50 афтершоков.