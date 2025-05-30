Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Al Arabiya сообщил о столкновениях на границе Пакистана и Афганистана

Опубликовано:

Солдаты Талибана с оружием
Талибан. Иллюстративное фото: Murteza Khaliqi/Anadolu Agency/Getty Images

Телеканал Al Arabiya сообщил в соцсети Х о столкновениях между пакистанскими войсками и талибами вдоль пакистано-афганской границы в провинции Афганистана Гильменд.

Перевод репортажа приводит РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию телеканала, столкновения произошли на фоне строительства новых контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне. Гильменд граничит с пакистанской провинцией Белуджистан.

Между тем телеканал Geo TV, ссылаясь на Пакистанское межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR), сообщает, что 28 мая в ходе операций в Белуджистане были убиты пятеро участников "индийской группировки "Фитна аль-Хиндустан", которых Исламабад называет террористами.

Четверо "террористов, спонсируемых Индией", были ликвидированы после "интенсивной перестрелки" в районе Лоралай, по данным ISPR, они причастны к двум терактам на трассе N-70 близ деревни Рарашама, жертвами которых стали 30 человек. У убитых обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Еще один "террорист" был ликвидирован в округе Кеч, говорится в материале.

Издание отмечает, что с приходом талибов к власти в Афганистане после вывода американских войск оттуда в 2021 году в приграничных провинциях Пакистана резко увеличилось число террористических атак.

По данным РБК, граница между Афганистаном и Пакистаном протяженностью более 2600 км установлена на основе линии Дюранда 1893 года, она возникла в результате соглашения о делимитации между Эмиратом Афганистан и Британской Индией. Афганские власти перестали признавать ее после распада Британской Индии в 1947 году и образования Пакистана. Эту позицию поддерживает "Талибан".

Напомним, в последнее время обострился конфликт между Индией и Пакистаном. Так, в ночь на 7 мая Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщалось о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Объясняя атаку, в Индии заявили, что к моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, подобные теракту в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

Вчера Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии в качестве "прямого ответа на продолжительные провокации". ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродрома в городе Сирса и учебного центра военной разведки.

Но уже к вечеру стало известно, что странам удалось договориться о прекращении огня при посредничестве США.

Добавим, конфликт между Индией и Пакистаном длится почти 80 лет. Из-за чего воюют две страны, можно почитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250456-al-arabiya-soobshchil-o-stolknoveniyah-na-granice-pakistana-i-afganistana/