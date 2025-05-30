Al Arabiya сообщил о столкновениях на границе Пакистана и Афганистана

Телеканал Al Arabiya сообщил в соцсети Х о столкновениях между пакистанскими войсками и талибами вдоль пакистано-афганской границы в провинции Афганистана Гильменд.

Перевод репортажа приводит РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию телеканала, столкновения произошли на фоне строительства новых контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне. Гильменд граничит с пакистанской провинцией Белуджистан.

Между тем телеканал Geo TV, ссылаясь на Пакистанское межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR), сообщает, что 28 мая в ходе операций в Белуджистане были убиты пятеро участников "индийской группировки "Фитна аль-Хиндустан", которых Исламабад называет террористами.

Четверо "террористов, спонсируемых Индией", были ликвидированы после "интенсивной перестрелки" в районе Лоралай, по данным ISPR, они причастны к двум терактам на трассе N-70 близ деревни Рарашама, жертвами которых стали 30 человек. У убитых обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Еще один "террорист" был ликвидирован в округе Кеч, говорится в материале.

Издание отмечает, что с приходом талибов к власти в Афганистане после вывода американских войск оттуда в 2021 году в приграничных провинциях Пакистана резко увеличилось число террористических атак.

По данным РБК, граница между Афганистаном и Пакистаном протяженностью более 2600 км установлена на основе линии Дюранда 1893 года, она возникла в результате соглашения о делимитации между Эмиратом Афганистан и Британской Индией. Афганские власти перестали признавать ее после распада Британской Индии в 1947 году и образования Пакистана. Эту позицию поддерживает "Талибан".

Напомним, в последнее время обострился конфликт между Индией и Пакистаном. Так, в ночь на 7 мая Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщалось о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Объясняя атаку, в Индии заявили, что к моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, подобные теракту в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

Вчера Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии в качестве "прямого ответа на продолжительные провокации". ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродрома в городе Сирса и учебного центра военной разведки.

Но уже к вечеру стало известно, что странам удалось договориться о прекращении огня при посредничестве США.

Добавим, конфликт между Индией и Пакистаном длится почти 80 лет. Из-за чего воюют две страны, можно почитать здесь.