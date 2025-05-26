Макрон рассказал, почему получил пощечину от жены

Сегодня в Сети разошлись видео с моментом, как президент Франции получил пощечину от жены. Комментируя инцидент, Макрон сказал, что они с супругой "дурачились".

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину. Инцидент произошел во время визита Макрона во Вьетнам.

СМИ сообщали о "незначительной ссоре" между супругами, однако в выступлении, которое Елисейский дворец транслировал в соцсеть Х, Макрон прокомментировал инцидент иначе - перевод его слов приводят "РИА Новости".

"Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились", - сказал президент Франции.

При этом политик утверждает, что случившееся не было "семейной сценой". Также он сказал, что видео якобы некорректно интерпретировали.

Напомним, ранее в прошлом году во Франции двух женщин осудили за соучастие в публичной клевете - они заявили, что супруга президента Франции родилась мужчиной. Их обязали выплатить компенсации.

А касательно курьезных случаев, попавших на видео, напомним: несколько недель назад журналисты и пользователи Сети по всему миру обсуждали видео, на кадрах которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял главу Франции Эммануэля Макрона за палец и не отпускал.

До этого в соцсетях распространилось видео со встречи Макрона с канцлером Германии Мерцем и премьером Британии Стармером. На кадрах видно, как Макрон и Мерц спешно убирают что-то со стола при появлении журналистов.

Пользователи Сети сочли, что Макрон поспешно спрятал "пакетик с кокаином", а Мерц - ложечку или трубочку для вдыхания наркотиков. После пресс-служба президента Франции отреагировала на слухи о наркотиках.