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"Прятали кокаин?": видео с Макроном и Мерцем вызвало вопросы в Сети

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Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц
Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц. Фото: Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images

В соцсетях появился видеоролик с главами Франции, Германии и Великобритании, вызвавший споры среди пользователей - на кадрах Макрон прячет предмет, похожий на пакет с белым веществом.

На ролике запечатлена встреча в Киеве президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. На кадрах видно, как при появлении журналистов Макрон и Мерц что-то спешно убирают со стола.

Пользователи Сети решили, что французский президент прятал "пакетик с кокаином". На ролик обратило внимание и украинское издание "Политика страны".

"Во время поездки в Киев в купе к европейским лидерам вошли репортеры, и Макрон быстро убрал со стола и положил в карман то ли пакетик, то ли скомканную бумажку. Мерц же взял в руки небольшой предмет. Что это был за предмет. И что это была за бумажка или пакетик (и что было его содержимым), осталось за кадром", - отмечает издание.

Некоторые пользователи Сети предположили, что Мерц спрятал свернутую трубочку, с помощью которой можно вдохнуть наркотик.

Однако французская газета Libération опровергла домыслы и внесла ясность в ситуацию.

Как пишет газета, в Сети распространили видеоролики в измененном качестве, которые и породили "туманные теории заговора". Однако на видео с более высоким разрешением, которые также доступны в Сети, видно, что таинственный пакет с белым порошком на самом деле является сложенной салфеткой, которая лежала на столе до того, как Кир Стармер и журналисты вошли в салон, где уже находились Макрон и Мерц.

"Трубочка больше похожа на палочку для перемешивания или ложку, которой, как говорят, пользовался канцлер Германии. Это объясняет, почему оба лидера не хотят, чтобы эти объекты были увековечены на снимках встречи", - отмечают журналисты.

Добавим, что, по данным DW канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрона и премьер-министр Великобритании Кри Стармер утром в субботу, 10 мая, прибыли на главный железнодорожный вокзал в Киев. Там их встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Позже саму поездку в Украину прокомментировал Мерц.

"Вчера в Киеве мы и наши партнеры призвали к 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров. Украина согласилась без всяких "если" и "но", - написал Мерц в соцсети X.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243937-pryatali-kokain-video-s-makronom-i-mercem-vyzvalo-voprosy-v-seti/