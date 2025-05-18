"Оказался унижен": странное рукопожатие Эрдогана и Макрона обсуждают в Сети

Журналисты и пользователи Сети по всему миру обсуждают видео, на кадрах которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял главу Франции Эммануэля Макрона за палец и не отпускал.

Как пишет РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества взял главу Франции Эммануэля Макрона за палец и не отпускал.

Также на это обратил внимание турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу в соцсети X.

"После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера", - указал Хаскологлу.

РБК пишет, что президент Турции сначала похлопал свободной рукой по рукопожатию, а французский лидер на ту руку положил свою. Когда Макрон пытался руку увести, Эрдоган удерживал ее за палец. Некоторое время лидеры, пока президент Турции не отпустил палец, общались через переводчиков, затем разговор завершился на позитивной ноте.

Турецкие СМИ пишут, что таким образом Эрдоган не позволил Макрону установить "психологическое превосходство", которое возникло бы, если бы французский президент положил свою вторую руку на руку турецкого лидера.

Газета.ru приводит перевод публикации лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который написал, что Эрдоган унизил Макрона.

"Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!", - считает Филиппо.

По данным Lenta.ru, на реакцию главы государства также обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"Эрдоган держит палец Макрона, которому явно не по себе. Не уверен, как можно интерпретировать происходящее", - отметил он.