Приговор вынесли женщинам, заявившим, что жена Макрона родилась мужчиной

Две женщины осуждены за соучастие в публичной клевете - они заявили, что супруга президента Франции родилась мужчиной. Их обязали выплатить компенсации.

Точку в деле поставили сегодня, 12 сентября. Две женщины были признаны виновными в соучастии в публичной клевете за распространение слухов о Брижит Макрон. Они были приговорены к условному штрафу в размере 500 евро, пишет BFMTV.

Придется выплатить 8 тыс. евро компенсации самой Брижит и 5 тыс. евро ее брату Жан-Мишелю Тронье.

Издание отмечает, что с момента избрания Макрона на пост президента Франции в Сети появляются конспирологические теории о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

В официальной биографии Брижит Макрон на сайте Елисейского дворца говорится, что Брижит Макрон (в девичестве Тронье) родилась в Амьене 13 апреля 1953 года.

Она познакомилась с Эмманюэлем Макроном в театральной мастерской, которую вела в лицее Ла Провиденс в Амьене. Они поженились в Ле-Туке 20 октября 2007 года.

Отмечается, что от первого брака у нее есть трое детей, также она является бабушкой для семи внуков.

Брижит Макрон имеет степень магистра искусств и квалификацию преподавателя французского языка и литературы в средней школе. Она начала свою карьеру в Париже, затем преподавала в Collège Lucie Berger в Страсбурге.

В 1991 году она вернулась в Амьен, где преподавала французский язык и латынь в лицее Ла Провиденс.

В 2007 году она переехала в Париж, чтобы преподавать в лицее Сен-Луи де Гонзаг. Прекратила преподавательскую деятельность в 2015 году.