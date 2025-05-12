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Елисейский дворец отреагировал на видео с Макроном и "пакетиком с белым порошком"

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Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц
Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц. Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Пресс-служба президента Франции Эмманюэля Макрона отреагировала на слухи о наркотиках на встрече Макрона с Мерцем и Стармером, опубликовав пост в соцсети Х, передает NUR.KZ.

Елисейский дворец опубликовал фото, на котором видна скомканная белая салфетка, которую, по всей видимости, и прятал Макрон на видео.

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что выставляет простую салфетку похожей на наркотик.

Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций", - говорится в подписи к посту.

К слову, на фото с салфеткой значится подпись "Это салфетка, чтобы сморкаться", а на фото с лидерами трех стран подпись "Это европейское единство для построения мира".

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео со встречи Макрона с канцлером Германии Мерцем и премьером Британии Стармером. На кадрах видно, как Макрон и Мерц спешно убирают что-то со стола при появлении журналистов.

Пользователи Сети сочли, что Макрон поспешно спрятал "пакетик с кокаином", а Мерц - ложечку или трубочку для вдыхания наркотиков.

Французские СМИ опровергли эту информацию, написав, что глава Франции убрал со стола сложенную бумажную салфетку.

Добавим, что Мерц, Макрон и Стармер посетили Украину, там и были сделаны кадры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244018-eliseyskiy-dvorec-otreagiroval-na-video-s-makronom-i-paketikom-s-belym-poroshkom/