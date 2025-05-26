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Президент Франции Эммануэль Макрон получил публичную пощечину от жены (видео)

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Брижитт Макрон ударила мужа, президента Франции
Брижитт Макрон ударила мужа, президента Франции. Кадр из видео: t.me/mash

Пользователи Сети по всему миру обсуждают кадры видео, на кадрах которого президент Франции Эммануэль Макрон получил публичную пощечину от жены Брижитт.

Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину. Видео появилось в Сети.

Подробности рассказало французское издание RMC, перевод которого на русском языке опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета. В этот момент появляется рука его жены, которой не видно полностью, и наносит ему легкий удар. Отмечается, что подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Между тем, по данным Baza, источник рассказал изданию BFM RMC о незначительной ссоре между супругами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248911-prezident-francii-emmanuel-makron-poluchil-publichnuyu-poshchechinu-ot-zheny-video/