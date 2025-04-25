"Ничего не знает о России, ничего не знает об Украине". Как Трамп доверил мириться с Москвой своему другу Стиву Уиткоффу

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом внешняя политика США претерпела радикальные изменения: судя по всему, теперь ее формируют не дипломаты и эксперты, а люди из ближнего круга президента. Один из них - застройщик и гольф-партнер Трампа Стив Уиткофф. Бизнесмену без опыта в международных делах Белый дом доверил наладить отношения с Россией и как можно быстрее закончить войну в Украине. Би-би-си поговорила с бывшими чиновниками Белого дома и Госдепа о том, как устроена новая перезагрузка в отношениях с Москвой и почему Киев и его союзники смотрят на нее с тревогой.

"Не будьте идиотом"

"У нынешних высокопоставленных сотрудников разные биографии, разные взгляды, разные философии, разный опыт и уровень компетентности, но у всех одно общее качество - преданность Трампу. Именно этого он хотел, и именно это он получил, и это не пойдет на пользу ни ему, ни стране", - говорит Би-би-си бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. С тех пор, как Трамп отправил его в отставку в 2019 году, он стал одним из его главных критиков.

Месяц назад консервативный американский ведущий Такер Карлсон опубликовал на своем канале интервью со Стивеном Уиткоффом- спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку. В подводке к видео журналист представлял Уиткоффа как человека, который оказался "самым эффективным американским дипломатом поколения" - и это несмотря на отсутствие "дипломатического опыта".

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом Уиткофф, девелопер-миллиардер, был не слишком известен за пределами США. Но уже к весне 2025 года ему удалось стать ключевой фигурой американской внешней политики. Уиткоффу, который до этого никогда не занимался международными отношениями, Белый дом поручил сразу три кризисных направления - Россию (и ее войну в Украине), Ближний Восток и Иран.

Участие Уиткоффа в переговорах с Москвой стало сюрпризом даже для тех, кто пристально следил за новой американской администрацией. Еще до инаугурации Трампа было ясно, что бизнесмен будет активно заниматься войной Израиля с группировкой ХАМАС. Но российским направлением должен был заняться другой спецпосланник, Кит Келлог - ветеран американской армии с опытом работы в Белом доме.

Но в феврале Уиткофф неожиданно прилетел на своем частном самолете в Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Та встреча стала первым с начала вторжения в Украину публичным контактом российского президента с высокопоставленным американским чиновником.

Из Москвы спецпредставитель Трампа вернулся с освобожденным американским учителем Марком Фогелем, который отбывал в России срок по обвинению в контрабанде наркотиков. Этот визит дал старт масштабному дипломатическому процессу: всего через несколько дней Трамп и Путин созвонились и начали переговоры о перезапуске отношений и окончании войны в Украине.

С тех пор Уиткофф успел съездить на переговоры с российскими дипломатами в Эр-Рияд, принять в Вашингтоне российского переговорщика, главу РФПИ Кирилла Дмитриева и еще дважды лично встретиться с Путиным. Через некоторое время после второй такой встречи он и пришел на эфир к Такеру Карлсону.

Интервью Уиткоффа стало тревожным сигналом для тех, кто сочувствует Украине. Во-первых, спецпосланник сказал, что "ключевой вопрос конфликта" - это проблема "русскоязычных жителей" оккупированных территорий, проголосовавших "на референдумах" за присоединение к России. Эта формулировка почти дословно воспроизводит риторику Кремля. Услышать ее от американского чиновника, а не на брифинге российского МИД, было неожиданно.

Но едва ли не большее внимание привлекли высказывания Уиткоффа, из которых стало ясно, что у чиновника есть проблемы в знаниях о фактической стороне вопроса. Например, он с заметным трудом вспомнил названия аннексированных регионов Украины ("Донбасс, Крым…. Луганск. И есть еще два других"). Затем согласился с ошибочным утверждением Карлсона, сказав, что все оккупированные земли Киеву передал Никита Хрущев.

После публикации интервью в Киеве прозвучали призывы отстранить Уиткоффа от переговоров. "Речь идет о представителе президента, который должен профессионально разбираться в этом вопросе и знать какие-то базовые вещи, то есть очевидные вещи. И он этого не знает", - негодовал глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Вступаться за Уиткоффа пришлось лично вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Люди, критикующие спецпредставителя, просто злятся из-за его успехов, написал он: "Оказалось, дипломатия во многом сводится к простому навыку: "не будьте идиотом".

Это высказывание Вэнса хорошо демонстрирует, как сильно с возвращением Трампа в Белый дом изменились представления США о внешней политике и тех, кто ей занимается.

Как в Белом доме появился Уиткофф

После поражения от Джо Байдена Трамп и его команда винили во многих неудачах именно бюрократию, которая, по мнению президента США, сдерживала его. Теперь Трамп развернул с ней борьбу. На ключевые должности в своей администрации - это касается не только тех, что связаны с Россией - он назначил в первую очередь людей, пользующихся его доверием. Именно так в американской внешней политике и зазвучало имя Стивена Уиткоффа.

Уиткоффу 68 лет. Как и Трамп, он из Нью-Йорка. У семьи еврейское происхождение: предки Уиткоффа когда-то жили на территории тогда еще Российской империи. Получив юридическое образование, молодой Уитккоф в 1980-е годы начал работать в фирме, занимающейся недвижимостью. Одним из клиентом компании оказался молодой девелопер Дональд Трамп.

В 1986 году Уиткофф работал над сделкой с участием Трампа. Как-то раз мужчины в обеденное время оказались в закусочной. Выяснилось, что Трамп забыл наличные. Тогда Уиткофф заплатил за сэндвич бизнесмена - с сыром и ветчиной, как он вспоминал много лет спустя на судебном процессе против президента США. Трамп запомнил этот жест и через несколько лет, встретившись снова, они с Уиткоффом стали близкими друзьями. Вскоре Уиткофф из простого юриста превратился в торговца недвижимостью, который сколотил миллиардное состояние и оброс связями, в том числе на Ближнем Востоке.

Во время первого срока Трампа заметной роли в администрации он не играл. Политическое влияние Уиткоффа начало расти во время прошлогодней президентской кампании. Он помогал команде со сбором средств, давал Трампу пользоваться своим частным самолетом и мирил его с политическими оппонентами. На республиканской конвенции Уиткофф выступил с эмоциональной речью о том, как сильно Трамп поддержал его 2011 году: тогда один из трех сыновей Уиткоффа умер от передозировками опиоидами.

Трампа и Уиткофф не просто друзья, но еще и гольф-партнеры. В сентябре 2024 года, когда на Трампа совершили попытку покушения возле его резиденции в Мар-о-Лаго, президент США играл в гольф именно с Уиткоффом. Один из сыновей Уиткоффа праздновал в Мар-о-Лаго свадьбу. У семей Трампа и Уиткоффа есть совместный криптобизнес. В конце прошлого года у Уиткоффа родился внук - его назвали Доном, в честь президента США.

После победы Трампа на выборах его команда объявила, что Уиткофф будет спецпосланником президента на Ближнем Востоке - ему доверили переговоры по остановке войны Израиля с группировкой ХАМАС. Заниматься войной России и Украины должен был совсем другой человек - Кит Келлог. За свою карьеру Келлог прошел путь от рядового участника войны во Вьетнаме до генерал-лейтенанта, работавшего на высоких должностях в Пентагоне. Во время первого срока Трампа он работал в Совете нацбезопасности.

Еще до победы республиканца в 2024-м генерал в отставке подготовил план урегулирования войны, который широко обсуждался в прессе. В новой администрации Келлог занял должность спецпосланника президента США по России и Украине и, казалось, активно готовил почву для переговоров.

Но затем в дипломатическом процессе возник Уиткофф. В январе, еще до официального вступления в должность, бизнесмен сыграл важную роль в заключении перемирия между Израилем и ХАМАС - как писали СМИ, он лично уговорил премьера Биньямина Нетаньяху пойти на компромисс. А в середине февраля впервые встретился с Владимиром Путиным и вскоре фактически стал единоличным переговорщиком с Москвой. Уже в марте из названия должности Келлога пропало слово "Россия". "Генерал Келлог будет работать напрямую с президентом Зеленским и украинским руководством", - объяснил Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Не высказывает мнение, пока я его не попрошу"

Почему именно Уиткоффу Трамп доверил российское направление, до конца неясно. В марте телеканал NBC рассказал, что Келлога отстранили от общения с россиянами по инициативе Москвы: якобы в Кремле посчитали его слишком проукраинским. Келлог действительно высказывался об Украине и ее руководстве куда более сочувственно, чем его коллеги: например, в конце февраля он назвал Владимира Зеленского "отважным лидером воюющей страны". В Москве отрицают, что как-то причастны к исчезновению Келлога из переговорного процесса. "Было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам экс-чиновника Белого дома, работавшего на российском направлении, вполне возможно, что россияне захотели общаться с переговорщиком, который настроен к ним более "дружелюбно". Но не стоит забывать и про самого Трампа, который хотел добиться быстрой сделки, добавляет собеседник Би-би-си: он допускает, что президент просто не хотел слушать мнение тех советников, которые говорили ему, что закончить войну в Украине за несколько недель или месяцев просто невозможно.

Нынешняя тактика переговоров с Россией сильно отличается от первого президентского срока Трампа в 2017-2021 гг., когда он намного больше опирался на людей из собственной администрации, специализирующихся на России. Теперь в его администрации больше всего ценится личная лояльность президенту, говорит экс-помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен. В результате российским направлением занимается команда людей с очень небольшим опытом работы с Европой.

Джон Болтон, работавший советником по нацбезопасности во время первого срока Трампа, высказывается еще жестче. Трамп, подбирая команду на второй срок, искал людей, которые будут ему поддакивать и сразу выполнять то, что он говорит, считает Болтон.

В 2018 году он вместе с Трампом и тогдашним госсекретарем США Майком Помпео отправился в Брюссель на саммит НАТО. Мероприятие проходило на фоне угроз Трампа, недовольного низким уровнем затрат партнеров на оборону, выйти из альянса. Сидя с президентом США в резиденции посла США в Бельгии, Болтон - он работал советником по нацбезопасности всего пару месяцев - убеждал Трампа этого не делать. "В какой-то момент он окончательно вышел из себя, повернулся к Помпео и сказал: "Я знал, надо было сделать Кита Келлога советником по нацбезопасности. Он никогда не высказывает свое мнение, пока я его не попрошу".

Уровень такой преданности у Келлога, который в 2018-м Трампа устраивал, к 2025 году оказался недостаточным. "Может, однажды Келлог все же высказал свое мнение - и на этом для него все закончилось", - иронизирует Болтон.

Сейчас Келлог, судя по утечкам в американской прессе, занимает более жесткую позицию, чем Уиткофф. По данным Reuters, вскоре после встречи Уиткоффа с Дмитриевым в Вашингтоне оба спецспредставителя лично встретились с Трампом. Уиткофф сказал президенту США, что быстрее всего закончить войну можно, уступив России все четыре украинских региона, аннексированных с 2022 года. Келлог на той встрече возражал Уиткоффу и говорил, что Киев никогда не согласится на эти условия.

Ставка на конкретного человека

Келлог - не единственный американский дипломат, оказавшийся в стороне от переговоров. По словам собеседников Би-би-си, до сих пор неясно, какую роль в выстраивании отношений с Россией играют два ключевых ведомства: Совет нацбезопасности под руководством Майка Уолтца и Госдепартамент, который возглавляет Марко Рубио.

По словам одного из собеседников Би-би-си, экс-чиновника Белого дома, большого участия в принятии решений сейчас не принимают ни Рубио, ни Уолтц. "Сейчас Трамп, по сути, не верит, что на систему нацбезопасности и бюрократии можно положиться, что люди из системы реально будут делать то, что он хочет. Он даже не пытается их подключать, - рассуждает собеседник Би-би-си. - Поэтому он делает ставку не на них, а на одного конкретного человека, которого он знает по работе и по жизни в Нью-Йорке - просто потому что ему он может доверять".

Собеседник Би-би-си подчеркивает, что Уиткоффа, как и следует из названия его должности, стоит воспринимать именно как "посланника" Трампа, который хочет выстраивать отношения с Россией не через привычный аппарат нацбезопасности, а лично, "один на один".

В середине апреля Wall Street Journal сообщила, что госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц призывали Трампа более скептически относиться к обещаниям Кремля. Болтон убежден, что в администрации Трампа по-прежнему работают люди с реалистичным пониманием происходящего в отношении войны России и Украины — Уолтц и Рубио среди них.

"Сторонниками российской точки зрения [на войну] они не стали, - говорит Болтон. - Вопрос в том, пытались ли они переубедить Трампа, но не смогли, или вообще не пытались". По его мнению, похоже, что обоих оттеснили от темы войны России с Украиной (на позиции Уолтца мог повлиять и скандал с утечкой переписки в Signal, добавляют собеседники Би-би-си). "Если они всё еще участвуют во внутренних обсуждениях, остается хоть какой-то шанс на более здравую политику. Но, исходя из того, что нам известно - хотя мы знаем далеко не все, - оптимизма я не испытываю", - говорит Болтон.

Еще один собеседник Би-би-си, бывший сотрудник Белого дома, обращает внимание на то, что в нынешнем процессе практически незаметны и сотрудники американских посольств, которые обычно играют ключевую роль в дипломатическом процессе. Послы, рассуждает собеседник Би-би-си, напрямую участвуют в подготовке государственных визитов и брифингуют чиновников, которые участвуют в переговорах.

Должность посла США в России сейчас занимает Линн Трейси - карьерная дипломатка, советолог по образованию, впервые попавшая в посольство в Москве еще во времена СССР. Трейси была назначена при Байдене, хотя работала послом и во время первого срока Трампа - только тогда в Армении.

Никаких свидетельств того, что Уиткофф активно работает с посольством США во время визитов в Россию, нет. Более того, о февральской поездке Уиткоффа в Москву Трейси узнала меньше чем за сутки до его приезда, рассказывает источник Би-би-си, осведомленный о деталях визита.

По словам ветерана американской дипломатии Дэниела Фрида - он проработал 40 лет в Госдепартаменте, в том числе занимаясь американо-российскими отношениями, в ведомстве еще остались специалисты по России. "Не на самом верху, но на вполне приличных должностях в Европейском бюро".

Дважды на переговорах с делегацией МИД России встречалась заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. В бюро Госдепа по европейским делам она занимается в том числе Россией, а ранее работала в американском диппредставительстве в Москве - на фоне осложнения отношений России и США из-за обвинений во вмешательстве Кремля в американские выборы в 2016 году и других последовавших скандалов. На должности заместителя политического советника в посольстве США в Москве она застала период взаимных высылок дипломатов. Два собеседника Би-би-си из американских дипломатов высоко оценивали ее экспертизу и называли одним из лучших специалистов по России в Госдепе.

Пока единственным итогом консультаций в Стамбуле стало назначение российского посла в США, им стал Александр Дарчиев, ранее возглавлявший департамент Северной Атлантики в МИД. Он же участвовал в этих переговорах. На них стороны в первую очередь обсуждали восстановление численности дипмиссий обеих стран. Еще Россия предложила возобновить прямое авиасообщение с США и, соответственно, вывести из-под санкций "Аэрофлот". По итогам двух встреч 27 февраля и 10 апреля ни к каким решениям они не пришли. Украину дипломаты не обсуждали вовсе.

Темой войны и перемирия занялись другие команды - они встретились на переговорах 24 марта в Эр-Рияде. Стороны называли встречу "технической" - обсуждалось возобновление черноморской инициативы и мораторий на удары по энергетическим объектам. Россию представляли бывший замглавы МИД, а ныне сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. США отправили директора по политическому планированию Госдепа Майкла Антона, а также старшего директора по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пика. Последний уже занимал этот пост во время первого президентского срока Трампа и был его советником по России. Правда, недолго: Пика отстранили от должности всего через два месяца после начала работы, в январе 2020 года. Он работал в Совете по нацбезопасности и при Болтоне, но занимался не Россией, а Ближним Востоком.

Экс-чиновник Белого дома в разговоре в Би-би-си говорит, что в Вашингтоне у Пика нет репутации человека с "большой экспертизой" по России.

Впрочем, как объясняет другой собеседник Би-би-си с опытом работы в администрации, значение в первую очередь имеет доступ к президенту США, а не глубина знаний. "Можно быть самым осведомленным человеком в истории американских экспертов по России. Но если твоему начальнику и президенту США не интересно, что ты хочешь сказать, то это ничего не значит".

Как строились отношения России и Соединенных Штатов

Во время подготовки этого материала Би-би-си поговорила с тремя бывшими сотрудниками Белого дома и двумя экс-дипломатами Госдепа. Все они признают: в вопросах отношений с Москвой американская дипломатия работает теперь абсолютно по новым правилам, которые отличаются даже от порядков во время первого срока Дональда Трампа.

По словам двух собеседников Би-би-си, работавших в Белом доме (оба они попросили об анонимности, так как не уполномочены общаться со СМИ), годами работа по российскому направлению строилась, с небольшими вариациями, так: этой темой занимается лично президент США, опираясь на доверенных опытных советников. В первую очередь - сотрудников Совета национальной безопасности (это влиятельный консультативный орган при президенте США), Госдепартамента, Пентагона, спецслужб и посольства в России.

Как рассказывает один из источников Би-би-си, такая система управления отношениями с Россией установилась в 1980-е, во время правления президента Рональда Рейгана. Она предполагала, что в окружении президента будут люди, обладавшие глубокими знаниями о России (или тогда - СССР).

Например, во времена Рейгана директором, отвечающим за советское направление в Совете нацбезопасности, был легендарный гарвардский профессор русистики Ричард Пайпс. Пайпс, борец с советской угрозой, свободно владел русским языком и написал десятки работ о российской и советской истории.

В период распада Советского Союза, при президенте Джордже Буше-старшем, контактами с Россией много занимался госсекретарь Джеймс Бейкер. Большого опыта на российском направлении у него не было - зато был доступ к президенту и большое число советников. Одной из таких помощников была Кондолиза Райс - тогда она отвечала за Россию в Совете нацбезопасности, а в будущем сама стала госсекретарем уже при президенте Джордже Буше-младшем. Райс заинтересовалась СССР еще во время учебы. В конце 1970-х она ездила на стажировку в МГУ для изучения русского языка, а потом получила степень доктора политологии как специалист по российско-американским отношениям.

Архитектором политики по России во время правления Билла Клинтона, после распада СССР, был замгоссекретаря Строуб Тэлбот. Тэлбот изучал русскую литературу в Йельском университете, а с Клинтоном познакомился в Оксфорде, где помог перевести на английский язык мемуары Никиты Хрущева.

Похожая система работы сохранилась в США и с началом правления Владимира Путина - при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. До определенной степени она работала и во время первого срока Дональда Трампа в 2016-2020 гг., хотя и с оговорками.

С одной стороны, на ключевых должностях, касающихся отношений с Россией, работали все те же привычные специалисты с региональной экспертизой. Например, департаментом по Европе и России в Совете по нацбезопасности во время первого срока Трампа руководила Фиона Хилл - одна из самых известных на Западе специалистов по российско-американским отношениям, ученая-советолог с опытом работы в Национальном совете по разведке США. В 2019 году она ушла из администрации из-за несогласия с действиями Белого дома.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, которого Трамп в 2016 году выбрал главным лицом своей внешней политики, хоть и не имел опыта дипломатической работы, больше 10 лет проработал главой крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil. За это время он оброс связями по всему миру: в том числе в России и на Ближнем Востоке.

С другой стороны, тогда, во время первого срока Трампа, возникла интересная коллизия, говорит один из собеседников Би-би-си: "[На российском направлении] работали чиновники, которые не были согласны с президентом. Принятие решений было парализовано из-за скандала с выборами 2016 года, когда Россию обвинили в попытке вмешательства. У Трампа была своя повестка, касающаяся России, но он чувствовал ограничения из-за политического давления, в том числе со стороны своей собственной команды".

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон своим успехом называет то, что во время его работы в Белом доме в первый срок Трампа на лишние уступки Кремлю американский президент не шел. "Планка у меня была невысокой", - усмехается он.

Джон Болтон работал в администрациях четырех американских президентов, включая Трампа - в 2018-2019 годах дипломат был его советником по нацбезопасности. У Болтона репутация «ястреба» американской внешней политики, он поддерживал вторжение США в Ирак и жесткую линию в отношении КНДР и Ирана, вплоть до военного вмешательства. Запомнился он и критикой России и лично Путина.

Болтон говорит, что во время первого срока Трампа в его администрации было немало людей, считавших, что политика Путина вредит интересам США, и готовых ей противостоять. "Нам время от времени удавалось убедить Трампа ввести экономические санкции против России, когда для этого были основания, - вспоминает Болтон. - Делал он это неохотно, с криками и сопротивлением, хотя потом ставил себе в заслугу, как он жестко противостоял Путину". В первый президентский срок Трампа его чиновникам удавалось убеждать главу государства, что не его интересах спускать с рук Путину ту или иную выходку, говорит Болтон. Нынешней администрации это больше не удается, считает он.

"Человек, подверженный манипуляциям"

В интервью Карлсону в марте Уиткофф называл "фактом" окружение украинских войск в Курской области. Об "окружении" несколько раз говорил Путин, а вслед за ним (как раз после встречи Уиткоффа с российским президентом в Москве) и Трамп.

Россия смогла вернуть контроль над Курской областью, часть которой в августе заняли ВСУ, но ни в какое окружение украинские солдаты не попали. И Киев, и многие независимые аналитики говорили, что утверждения об окружении не соответствуют действительности.

Собеседник Би-би-си, работавший в Белом доме, говорит, что экспертов по России нет и в команде Уиткоффа: то есть, судя по всему, к переговорам с Путиным он готовится самостоятельно. О том, что Уиткофф в одиночку занимается челночной дипломатией, не привлекая к работе ни одного эксперта, писал CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Два бывших высокопоставленных сотрудника Госдепа в разговоре с Би-би-си удивлены ограниченными знаниями Уиткоффа о России и тем, что у него нет команды, с которой бы он работал во время визитов в Москву.

Высказывания Уиткоффа создают впечатление, что посланник без сомнений транслирует кремлевскую риторику, говорит ветеран американской дипломатии Дэниел Фрид (а вслед за своим посланником это делает и сам Трамп). Публично Уиткофф говорит о российском президенте скорее комплиментарно: на фоне продолжающейся войны он называл Путина "великим лидером", "очень умным человеком" и политиком, который стремится к "прочному миру".

22 апреля Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Путин на встрече в Петербурге сказал Уиткоффу о готовности остановить боевые действия на нынешней линии фронта и отказаться от притязаний на районы четырех частично оккупированных российскими войсками областей Украины, которые остаются под контролем Киева.

Тогда же в западных СМИ появились выдержки из "финального" мирного плана США по Украине, который, по данным источников изданий, американская сторона передала украинской. Он, помимо прочего, предполагает, что США признают Крым де-юре российской территорией, а также де-факто признают права России на оккупированные территории четырех украинских областей, которые она захватила с начала полномасштабного вторжения. Другие пункты этого плана - отмена санкций, наложенных на Россию с 2014 года, и отказ Украины от вступления в НАТО. Последнее также было одним из основных требований Путина, а план Украины войти в альянс - одной из официальных причин начала того, что президент России назвал "спецоперацией".

В среду в Лондоне прошли переговоры с участием украинской, американской и европейской делегаций, где обсуждалось мирное урегулирование российско-украинской войны. На эту встречу собирался приехать глава Госдепа США Марко Рубио, но в последний момент отменил визит. Не поехал туда и Уиткофф, хотя и его присутствие предполагалось. Примерно тогда же, когда стало известно об отмене визита Рубио, Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина не признает Крым российским.

23 апреля Трамп обрушился с критикой на Зеленского за то, что этим заявлением тот ставит под угрозу мирные переговоры. "Если он хочет вернуть его - почему не боролись за Крым 11 лет назад, когда он был отдан без единого выстрела?" - написал Трамп в Truth Social. В Кремле на следующий день заявление Трампа о Крыме приветствовали. Оно "полностью корреспондируется с нашим пониманием", сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Согласие США признать Крым российским и в какой-то момент снять санкции говорит о некотором понимании российских интересов, но в значительной степени склоняется к тому, чтобы позволить России утвердить сферу влияния, которая включает Украину и ее торговые маршруты", - считает бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа Джеймс О'Брайен.

Российские максималистские требования не должны были быть даже легитимной отправной точкой для переговоров, говорит ветеран американской дипломатии Дэниел Фрид. По его словам, это стандартная тактика России и Уиткофф должен был ее распознать: "Иначе он заключит очень плохую сделку для своего президента".

Дэниел Фрид рассказывает о правиле, которое вывел для себя по опыту переговоров с россиянами: "Уровень чуши, которую они будут нести, прямо пропорционален тому, насколько невежественным они считают вас".

Он вспоминает, как сам на переговорах с россиянами в годы работы в Госдепе (он ушел из ведомства в 2017 году) обрывал их попытки "преподнести какую-то фантастическую версию Второй мировой войны, когда США и Россия были союзниками и теперь должны вернуть дух военного братства". "Мой ответ на это всегда был такой: "Вторая мировая война началась из-за и в результате пакта Молотова - Риббентропа и вашего союза с Гитлером. Так что не тратьте наше время".

Трамп, по словам бывшего высокопоставленного сотрудника Госдепа Джеймса О'Брайена, верит - заключение сделки с Москвой сделает его лидером мирового масштаба. "Это в корне ошибочное суждение. Россия - плохой партнер в долгосрочной перспективе", - добавляет О'Брайен, но Трамп, по его мнению, своих внешнеполитических взглядов не поменял с 1980-х, несмотря на то, что мир вокруг изменился. Поэтому и вопрос окончания войны в Украине для него касается отношений России и США, а Украину он воспринимает как помеху и раздражающий фактор, говорит дипломат.

"До сих пор Трамп расплывчато выражал недовольство Путиным, а конкретные действия предпринимал против украинцев. Эта асимметрия только подталкивает Путина продолжать войну", - считает О'Брайен.

И О'Брайен, и Фрид считают, что Белый дом сейчас в лучшем положении, чтобы давить на Москву, а не на Киев. Трамп мог бы передать Путину, что США сократят нефтяные доходы России, если она не прекратит боевые действия к конкретной дате, и таким образом добиться перемирия, считает О'Брайен. Базовый план - прекращение огня и гарантии безопасности для Украины - мог бы сработать, считает Фрид, и Трамп уже достиг бы большего, чем удалось Байдену. Фрид со ссылкой на собственные источники утверждает, что Госдепартамент и Минфин США действительно готовят варианты дополнительных санкций в отношении России. "Это не значит, что решение об их введении уже принято, но, по крайней мере, некоторые эксперты в администрации Трампа чувствуют, что у них есть политический мандат на разработку таких вариантов - а это уже хорошо", - добавил он.

"Насколько я могу судить, Уиткофф ничего не знает о России, ничего не знает об Украине, ничего об их истории, ничего о вооруженных конфликтах, ничего о том, как вести переговоры о приемлемом прекращении огня - и в нескольких встречах с Путиным он проявил себя как человек, крайне подверженный манипуляциям", - резюмирует работу спецпосланника Джон Болтон.

Администрации Буша, Обамы, Байдена и даже профессионалы в первой администрации Трампа ясно давали понять, что тема расширения НАТО на восток - это не тот вопрос, по которому возможны договоренности между Россией и США, а вопросы безопасности Восточной Европы, Балтии, Центральной Европы - не предмет торга, говорит О'Брайен. "Но на первых переговорах в Эр-Рияде команда Трампа выглядела по меньшей мере неподготовленной к тому, что этот вопрос вообще возникнет".

Стоит ли критиковать Уиткоффа за недостаточный опыт в контактах с Россией, если предыдущая администрация, где чиновники с таким опытом были, не смогла добиться никаких успехов в деле остановки войны? Экс-чиновник Белого дома, работавший по российскому направлению, так отвечает на этот вопрос:

"Пробовать новые подходы всегда нужно. Даже если бы Трамп не выиграл выборы, мы все равно бы увидели попытку посмотреть на ситуацию свежим взглядом, добиться деэскалации и если не закончить войну, то хотя бы снизить ее цену для Украины. Никто не хотел, чтобы статус-кво сохранялся. Но важно и то, как именно закончится война. И в интересах американской и европейской безопасности закончить войну так, чтобы это не выглядело как награда России за агрессию против соседа".

Редактор Анастасия Лотарева*

* Власти России включили Елизавету Фохт и Анастасию Лотареву в реестр "иностранных агентов". Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.