Вертолет разбился в России: экипаж увел падающее судно от жилых домов

В Орловской области России при выполнении планового полета потерпел крушение военный вертолет Ми-8, экипаж погиб. Место происшествия оцеплено.

Как сообщают "РИА Новости", сегодня в Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. Экипаж погиб, сообщили представителям издания в пресс-службе Московского военного округа.

"Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность", - говорится в заявлении.

Позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что экипаж разбившегося вертолета пожертвовал собой.

"Информация по инциденту в Урицком районе - из-за технической неисправности произошло падение вертолета Вооруженных сил России. Это случилось в безлюдной местности на расстоянии 1,5 километра от п. Нарышкино. Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт.

Жители Урицкого района не пострадали, разрушений нет. В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют, ситуация под контролем. Место происшествия оцеплено, ведутся необходимые проверки. На территории района работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия", - написал Клычков.

Напомним, этой ночью в США в районе Сан-Диего штата Калифорния небольшой частный самолет упал на жилые дома. К этому часу известно о двух погибших и восьми пострадавших.

Ранее в апреле в американском городе Джерси-Сити вертолет с туристами рухнул в реку Гудзон. В результате ЧП погибли три ребенка и трое взрослых.

А 13 февраля военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии. Пилотам удалось спастись - они катапультировались до падения.

1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.