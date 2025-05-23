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Частный самолет упал на жилые дома в США: есть погибшие (видео)

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Место крушения самолета
Место крушения самолета. Фото: Kelvin Kuo / Los Angeles Times via Getty Images

В районе Сан-Диего штата Калифорния небольшой частный самолет упал на жилые дома. К этому часу известно о двух погибших и восьми пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, небольшой частный самолет Cessna 550 разбился за несколько секунд до посадки примерно в 3:45 утра по местному времени. На борту находилось шесть человек.

Владельцем самолет указан соучредитель музыкального агентства Sound Talent Group Дэйв Шапиро. В агентстве подтвердили, что он погиб в результате ЧП.

Помощник начальника пожарной охраны Сан-Диего Дэн Эдди на пресс-конференции сообщил, что пять человек были доставлены в больницу с отравлением дымом, а шестой человек получил травмы, вылезая из окна. Еще двое получили незначительные травмы.

По словам Эдди, крушение самолета могло произойти из-за плохой видимости - утром в этом районе наблюдался сильный туман.

Издание отмечает, что крушение судна привело к крупному пожару. В итоге пострадало 10 зданий и несколько автомобилей. Один из домов полностью разрушен.

По словам Элиотта Симпсона, старшего следователя по авиакатастрофам Национального совета по безопасности на транспорте США, самолет врезался в линию электропередачи в 2 милях к юго-востоку от аэропорта, где он собирался приземлиться.

Точное число погибших на борту самолета неизвестно. На борту судна могло находиться от восьми до десяти человек, включая пилота. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Напомним, ранее, в феврале этого года, самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы ​​Норт-Айленд.

Отметим, 1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

В январе этого года в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Тогда также погибли люди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247966-chastnyy-samolet-upal-na-zhilye-doma-v-ssha-est-pogibshie/