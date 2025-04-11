Вертолет рухнул в реку Гудзон близ Нью-Йорка: погибли трое детей и трое взрослых (видео)

В американском городе Джерси-Сити вертолет с туристами рухнул в реку Гудзон. В результате ЧП погибли три ребенка и трое взрослых, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как сообщили в полиции, информация о крушении вертолета поступила в четверг, 10 апреля, в 15:17 (11 апреля в 01:17 по времени Астаны).

Водолазы Пожарной службы Нью-Йорка и Полицейского управления Нью-Йорка сразу же приступили к поискам на месте крушения.

Согласно полетному листу, на борту находились шесть человек, включая пилота, двух взрослых и троих детей.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что семья приехала из Испании, хотя их личности пока не разглашаются.

Спасти никого из них не удалось, все они погибли. Тела четверых были извлечены из воды, еще два человека умерли в местной больнице.

Согласно данным программного обеспечения для отслеживания полетов и заявлению Федерального управления гражданской авиации (FAA), вертолет Bell 206, выполнявший рейс туристической компании New York Helicopters, вылетел с вертолетной площадки в центре Манхэттена в 14:59. Судно направилось на юг, а затем повернуло на север вдоль береговой линии Манхэттена вверх по реке Гудзон.

В 15:08 вертолет достиг моста Джорджа Вашингтона, а затем снова развернулся и направился на юг вдоль береговой линии Нью-Джерси. Вскоре после этого самолет потерял управление и упал в воду всего в нескольких метрах от побережья.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте сообщили о начале расследования крушения судна.

На трагедию уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования на своей странице в Truth Social.

"Ужасная катастрофа с вертолетом на реке Гудзон. Шестерых человек, пилота, двух взрослых и троих детей, больше нет с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Бог семьи и друзей жертв. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливые сотрудники занимаются этим. Скоро будут сделаны заявления о том, что именно произошло и как!" - написал Трамп.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на данные Национального совета по безопасности на транспорте, за последние два года в США произошло 211 аварий с вертолетами, 37 из них - с жертвами.

Напомним, что с начала года в мире, в частности в США, произошло несколько авиапроисшествий, унесших жизни десятков человек.

Так, 1 февраля в Филадельфии самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. В результате ЧП погибли все, кто находился на борту самолета - это 67 человек. Тела всех погибших удалось достать из реки через несколько дней.

7 февраля на Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту, а 11 февраля в аэропорту в штате Аризона столкнулись два самолета. В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали.

А 13 февраля военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии. Пилотам удалось спастись - они катапультировались до падения.