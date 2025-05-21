Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Как с Зеленским: Трамп встретил президента ЮАР в Овальном кабинете обвинениями в притеснениях белых

Опубликовано:

Дональд Трамп и Сирил Рамафос
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома президента ЮАР Сирила Рамафосу. Встреча, которую транслировали многие телеканалы, быстро переросла в спор из-за дискредитированных утверждений о «геноциде» белого населения Южной Африки.

Начало встречи двух президентов прошло спокойно: Трамп и Рамафоса обсуждали гольф — один из главных интересов президента США. Рамафоса также рассказал, что привез Трампу книгу о гольфе весом в 14 кг, в которой были представлены поля для гольфа Южной Африки. Кроме того, он поблагодарил Трампа за помощь США во время пандемии.

Однако очень быстро ситуация изменилась: к встрече присоединился советник Трампа, миллиардер Илон Маск, а главной темой стал вопрос «геноцида» африканеров — белых потомков голландских и французских поселенцев в ЮАР.

Дональд Трамп показал присутствующим в Овальном кабинете несколько видео. Одно из них было документальным фильмом с участием южноафриканского оппозиционного политика Джулиуса Малемы, исполняющего песню, в которой звучит строка «стреляй в бура» — речь идет о белых фермерах в ЮАР. На втором, как утверждается, было запечатлено место захоронения белых фермеров.

«Это ужасное зрелище, никогда ничего подобного не видел», — заявил Трамп во время показа видео.

Президент США также показал фотографии белых южноафриканцев, которых, по его словам, убили.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебусманн-Младший, Трамп явно заранее подготовился к такой встрече, а Рамафоса попал в западню.

Сцена многим напомнила прием, устроенный президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце февраля, однако то, что тогда случилось, было неожиданным для всех.

Несмотря на резкую и обвинительную риторику, Сирил Рамафоса сохранял самообладание вплоть до конца пресс-конференции.

Во время демонстрации видео с местом захоронения президент ЮАР поинтересовался, где велась съемка, отметив, что никогда прежде этого не видел. Кроме того, он осудил риторику Джулиуса Малемы, подчеркнув, что высказывания и действия оппозиционного политика не отражают официальную позицию его страны.

Рамафоса отметил, что ЮАР — демократическая страна, где люди имеют право на свободу выражения мнений.

При этом президент добавил, что проблема преступности в стране действительно существует, однако жертвами убийств становятся как белые, так и темнокожие жители.

Сирил Рамафоса был не единственным представителем ЮАР на встрече. Он предоставил слово другим членам делегации. Так, ситуацию с фермерами прокомментировал министр сельского хозяйства Джон Стинхейзен, а южноафриканский миллиардер и бизнесмен Йоханн Руперт высказался по теме преступности.

Интересно, что со стороны США подобного участия не наблюдалось. В Овальном кабинете вместе с Трампом присутствовали его ближайшие соратники — вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет, — однако они не принимали участия в пресс-конференции.

Также молча сидел и Илон Маск, который мог бы остаться незамеченным, если бы в какой-то момент Трамп прямо не указал на него:

«Это то, чего хотел Илон», — заявил президент США.

При этом он добавил, что не хочет вовлекать Маска в обсуждение темы дискриминации белых южноафриканцев, поскольку «не считает, что это будет справедливо по отношению к нему».

Корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебусманн-Младший: «Почти худший сценарий визита в Овальный кабинет».

Это практически худший из возможных сценариев для визита в Белый дом. Последнее, чего хочет иностранный лидер, находясь в Овальном кабинете, — это публичное разногласие. А именно это сегодня и произошло.

Тщательно подготовленная Трампом засада поставила Рамафосу и южноафриканскую делегацию в неловкое положение: им пришлось оспаривать высказывания Трампа, стараясь при этом сохранять дипломатичность.

Это крайне сложная задача, и южноафриканская делегация, безусловно, помнила о том, что произошло в феврале, когда здесь был Зеленский.

Тогда его попытки возразить только усугубили ситуацию — его обвинили в том, что он «выносит сор из избы» перед журналистами.

Для южноафриканцев сегодня спасением, вероятно, стало то, что Рамафоса и Трамп не стали громко спорить перед камерами всего мира.

Отношения США и ЮАР

На момент встречи отношения между двумя странами достигли пика напряженности.

Вместе с рядом представителей американской администрации к встрече с Рамафосой присоединится советник Трампа Илон Маск, родившийся в ЮАР и в последнее время нелицеприятно высказывавшийся о своей родине.

Трамп и Маск утверждают, что африканеры, белые потомки голландских и французских поселенцев, стали объектами геноцида. В этом месяце власти США демонстративно признали беженцами 59 белых южноафриканцев, заявивших, что они спасаются от насилия и дискриминации у себя в стране.

Власти ЮАР категорически отвергают обвинения в геноциде. Независимого подтверждения они также не имеют. Эти утверждения не доказаны в южноафриканских судах, которые независимы от правительства. Ни одна из политических партий в ЮАР, в том числе и опирающиеся преимущественно на голоса африканеров, не выдвигала обвинения в геноциде.

«Мы все, как южноафриканцы — черные и белые, знаем, что нет никакого геноцида, — сказал Рамафоса на прошлой неделе в видеоролике, опубликованном на платформе X. — Мы не занимаемся геноцидом. Мы не совершаем никаких актов ненависти, возмездия или насилия против кого-либо».

Накануне визита Рамафоса сообщил журналистам, что его встреча с президентом США будет сосредоточена на потенциальных торговых и инвестиционных сделках, а также направлена на «укрепление хороших отношений между нашими двумя странами».

Рамафосу ждало трудное испытание

Как отмечают обозреватели Би-би-си, президенту ЮАР не привыкать решать трудные задачи. В начале 1990х годов он представлял Африканский национальный конгресс (АНК) Нельсона Манделы на переговорах о прекращении правления белого меньшинства.

И это не единственный ответственный момент в его долгом послужном списке политика. Он известный переговорщик.

Сирил Рамафоса приехал в Вашингтон с амбициозной целью — наладить испорченные отношения с самым могущественным лидером мира, и это, вероятно, станет одним из самых сложных испытаний в его карьере.

«Торговые отношения — это самое важное, именно этот вопрос привел нас сюда. Мы хотим уехать из Соединенных Штатов с действительно хорошей торговой сделкой. Мы хотим укрепить отношения между нашими двумя странами», — заявил Рамафоса во вторник после прибытия в Вашингтон.

В преддверии его визита президент Трамп и его команда были необычно молчаливы, а пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт в понедельник отказалась предоставить какие-либо подробности или даже публично признать, что визит состоится.

Чем еще недоволен Трамп

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп обвинил Южную Африку в «ужасном» отношении к белым фермерам, а в феврале заявил, что Соединенные Штаты прекратят помощь стране из-за «ОЧЕНЬ ПЛОХОГО отношения к определенным классам людей».

В прошлом году на фермах произошло 12 убийств, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицейскую статистику ЮАР. Среди погибших один фермер, остальные — сельскохозяйственные рабочие.

Согласно AP, ни один из них не был идентифицирован по расе, однако, по правительственным данным, белые фермеры владеют примерно тремя четвертями частной земли в Южной Африке.

Белый дом также раскритиковал Закон ЮАР об экспроприации 2024 года, который позволяет правительству в некоторых случаях изымать неиспользуемую землю без компенсации, когда есть общественный интерес в ее перераспределении.

Президент ЮАР заявил в феврале, что его правительство никогда ни у кого не конфисковывало землю, а лишь старается с помощью новых законов обеспечить населению равноправный и справедливый доступ к земле.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247504-kak-s-zelenskim-tramp-vstretil-prezidenta-yuar-v-ovalnom-kabinete-obvineniyami-v-pritesneniyah-belyh/

Новости русской службы Би-би-си Действительно ли Трамп заключил в Персидском заливе сделок на 2 триллиона долларов? «Без русского мата это не приказ, это пожелание». Кто такой Андрей Мордвичев, новый главком Сухопутных войск России Власти Испании требуют от Airbnb удалить более 60 тысяч объявлений об аренде жилья