Как с Зеленским: Трамп встретил президента ЮАР в Овальном кабинете обвинениями в притеснениях белых

Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома президента ЮАР Сирила Рамафосу. Встреча, которую транслировали многие телеканалы, быстро переросла в спор из-за дискредитированных утверждений о «геноциде» белого населения Южной Африки.

Начало встречи двух президентов прошло спокойно: Трамп и Рамафоса обсуждали гольф — один из главных интересов президента США. Рамафоса также рассказал, что привез Трампу книгу о гольфе весом в 14 кг, в которой были представлены поля для гольфа Южной Африки. Кроме того, он поблагодарил Трампа за помощь США во время пандемии.

Однако очень быстро ситуация изменилась: к встрече присоединился советник Трампа, миллиардер Илон Маск, а главной темой стал вопрос «геноцида» африканеров — белых потомков голландских и французских поселенцев в ЮАР.

Дональд Трамп показал присутствующим в Овальном кабинете несколько видео. Одно из них было документальным фильмом с участием южноафриканского оппозиционного политика Джулиуса Малемы, исполняющего песню, в которой звучит строка «стреляй в бура» — речь идет о белых фермерах в ЮАР. На втором, как утверждается, было запечатлено место захоронения белых фермеров.

«Это ужасное зрелище, никогда ничего подобного не видел», — заявил Трамп во время показа видео.

Президент США также показал фотографии белых южноафриканцев, которых, по его словам, убили.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебусманн-Младший, Трамп явно заранее подготовился к такой встрече, а Рамафоса попал в западню.

Сцена многим напомнила прием, устроенный президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце февраля, однако то, что тогда случилось, было неожиданным для всех.

Несмотря на резкую и обвинительную риторику, Сирил Рамафоса сохранял самообладание вплоть до конца пресс-конференции.

Во время демонстрации видео с местом захоронения президент ЮАР поинтересовался, где велась съемка, отметив, что никогда прежде этого не видел. Кроме того, он осудил риторику Джулиуса Малемы, подчеркнув, что высказывания и действия оппозиционного политика не отражают официальную позицию его страны.

Рамафоса отметил, что ЮАР — демократическая страна, где люди имеют право на свободу выражения мнений.

При этом президент добавил, что проблема преступности в стране действительно существует, однако жертвами убийств становятся как белые, так и темнокожие жители.

Сирил Рамафоса был не единственным представителем ЮАР на встрече. Он предоставил слово другим членам делегации. Так, ситуацию с фермерами прокомментировал министр сельского хозяйства Джон Стинхейзен, а южноафриканский миллиардер и бизнесмен Йоханн Руперт высказался по теме преступности.

Интересно, что со стороны США подобного участия не наблюдалось. В Овальном кабинете вместе с Трампом присутствовали его ближайшие соратники — вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет, — однако они не принимали участия в пресс-конференции.

Также молча сидел и Илон Маск, который мог бы остаться незамеченным, если бы в какой-то момент Трамп прямо не указал на него:

«Это то, чего хотел Илон», — заявил президент США.

При этом он добавил, что не хочет вовлекать Маска в обсуждение темы дискриминации белых южноафриканцев, поскольку «не считает, что это будет справедливо по отношению к нему».

Корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебусманн-Младший: «Почти худший сценарий визита в Овальный кабинет».

Это практически худший из возможных сценариев для визита в Белый дом. Последнее, чего хочет иностранный лидер, находясь в Овальном кабинете, — это публичное разногласие. А именно это сегодня и произошло.

Тщательно подготовленная Трампом засада поставила Рамафосу и южноафриканскую делегацию в неловкое положение: им пришлось оспаривать высказывания Трампа, стараясь при этом сохранять дипломатичность.

Это крайне сложная задача, и южноафриканская делегация, безусловно, помнила о том, что произошло в феврале, когда здесь был Зеленский.

Тогда его попытки возразить только усугубили ситуацию — его обвинили в том, что он «выносит сор из избы» перед журналистами.

Для южноафриканцев сегодня спасением, вероятно, стало то, что Рамафоса и Трамп не стали громко спорить перед камерами всего мира.

Отношения США и ЮАР

На момент встречи отношения между двумя странами достигли пика напряженности.

Вместе с рядом представителей американской администрации к встрече с Рамафосой присоединится советник Трампа Илон Маск, родившийся в ЮАР и в последнее время нелицеприятно высказывавшийся о своей родине.

Трамп и Маск утверждают, что африканеры, белые потомки голландских и французских поселенцев, стали объектами геноцида. В этом месяце власти США демонстративно признали беженцами 59 белых южноафриканцев, заявивших, что они спасаются от насилия и дискриминации у себя в стране.

Власти ЮАР категорически отвергают обвинения в геноциде. Независимого подтверждения они также не имеют. Эти утверждения не доказаны в южноафриканских судах, которые независимы от правительства. Ни одна из политических партий в ЮАР, в том числе и опирающиеся преимущественно на голоса африканеров, не выдвигала обвинения в геноциде.

«Мы все, как южноафриканцы — черные и белые, знаем, что нет никакого геноцида, — сказал Рамафоса на прошлой неделе в видеоролике, опубликованном на платформе X. — Мы не занимаемся геноцидом. Мы не совершаем никаких актов ненависти, возмездия или насилия против кого-либо».

Накануне визита Рамафоса сообщил журналистам, что его встреча с президентом США будет сосредоточена на потенциальных торговых и инвестиционных сделках, а также направлена на «укрепление хороших отношений между нашими двумя странами».

Рамафосу ждало трудное испытание

Как отмечают обозреватели Би-би-си, президенту ЮАР не привыкать решать трудные задачи. В начале 1990х годов он представлял Африканский национальный конгресс (АНК) Нельсона Манделы на переговорах о прекращении правления белого меньшинства.

И это не единственный ответственный момент в его долгом послужном списке политика. Он известный переговорщик.

Сирил Рамафоса приехал в Вашингтон с амбициозной целью — наладить испорченные отношения с самым могущественным лидером мира, и это, вероятно, станет одним из самых сложных испытаний в его карьере.

«Торговые отношения — это самое важное, именно этот вопрос привел нас сюда. Мы хотим уехать из Соединенных Штатов с действительно хорошей торговой сделкой. Мы хотим укрепить отношения между нашими двумя странами», — заявил Рамафоса во вторник после прибытия в Вашингтон.

В преддверии его визита президент Трамп и его команда были необычно молчаливы, а пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт в понедельник отказалась предоставить какие-либо подробности или даже публично признать, что визит состоится.

Чем еще недоволен Трамп

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп обвинил Южную Африку в «ужасном» отношении к белым фермерам, а в феврале заявил, что Соединенные Штаты прекратят помощь стране из-за «ОЧЕНЬ ПЛОХОГО отношения к определенным классам людей».

В прошлом году на фермах произошло 12 убийств, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицейскую статистику ЮАР. Среди погибших один фермер, остальные — сельскохозяйственные рабочие.

Согласно AP, ни один из них не был идентифицирован по расе, однако, по правительственным данным, белые фермеры владеют примерно тремя четвертями частной земли в Южной Африке.

Белый дом также раскритиковал Закон ЮАР об экспроприации 2024 года, который позволяет правительству в некоторых случаях изымать неиспользуемую землю без компенсации, когда есть общественный интерес в ее перераспределении.

Президент ЮАР заявил в феврале, что его правительство никогда ни у кого не конфисковывало землю, а лишь старается с помощью новых законов обеспечить населению равноправный и справедливый доступ к земле.