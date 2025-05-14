"Только дурак не примет такой подарок": Трамп о "летающем дворце" от Катара

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал дорогой подарок от Катара - королевство планирует передать США самолет за 400 млн долларов, передает NUR.KZ.

Трамп заявил, что самолет будет передан в пользование Министерства обороны США, а не самому президенту.

"Это подарок от страны, Катара, которую мы успешно защищали много лет. Он будет использоваться нашим правительством в качестве временного Air Force One, пока не прибудут наши новые Boeing, которые сильно запаздывают с поставкой", - сообщил Трамп.

Он отметил, что Катар хочет этим подарком отблагодарить США за хорошо выполненную работу. Кроме того, благодаря такому подарку правительство США сможет сэкономить миллионы долларов налогоплательщиков.

"Эти большие сбережения будут потрачены вместо этого на то, чтобы сделать Америку великой. Только дурак не примет этот подарок от имени нашей страны", - отметил Трамп в посте.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара суперроскошный реактивный самолет Boeing 747-8 за 400 млн долларов, которые называют "летающим дворцом".

Сообщалось, что юристы Белого дома и Министерства юстиции пришли к выводу, что Минобороны США может принять такой дорогой подарок, не нарушая при этом законы о борьбе со взяточничеством или запрет Конституции (пункт о вознаграждениях) на принятие подарков любым должностным лицом правительства США "от любого короля, принца или иностранного государства". К такому же выводу пришли и генпрокурор США и главный юрист Трампа.

Между тем в соцсетях появились фотографии того, как выглядит самолет изнутри.

Добавим, что накануне Трамп прибыл с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию и заключил с этим королевством крупнейшую в истории сделку. Визит Трампа в Саудовскую Аравию продлится с 13 по 16 мая. После этого президент США планирует посетить Катар и Объединенные Арабские Эмираты.