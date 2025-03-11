ЦИК Румынии не пустил на президентские выборы крайне правого кандидата Джорджеску. Он подал апелляцию

Крайне правый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, которого накануне Центризбирком страны не допустил к выборам, подал апелляцию в Конституционный суд страны. В ноябре 2024 года Джорджеску неожиданно выиграл первый тур президентских выборов, но результаты были отменены из-за обвинений во вмешательстве России.

В своей апелляции Джорджеску заявил, что ЦИК превысил полномочия, а решение Конституционного суда об отмене результатов выборов не должно влиять его допуск на предстоящие выборы в мае.

Судьи Конституционного суда встретятся во вторник днем, чтобы обсудить апелляцию, окончательное решение должно быть вынесено к вечеру среды.

Решение избирательной комиссии вызвало в воскресенье вечером беспорядки в Бухаресте.

Возле здания Центризбиркома собрались несколько тысяч сторонников Джорджеску, которые после решения комиссии попытались прорваться через полицейские заграждения.

Корреспонденты Би-би-си видели как минимум один перевернутый автомобиль и разбитые окна соседних баров. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

Джорджеску опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором поблагодарил румынский народ за демонстрации протеста, но добавил, что не нужно «плодить насилие», как это произошло прошлой ночью.

ЦИК страны объяснил свое решение тем, что Джорджеску «не соответствует условию соблюдения закона» и виновен в «нарушении обязанности защищать демократию».

Ранее румынские прокуроры выдвинули против Джорджеску шесть обвинений. Среди них — подстрекательство к действиям против конституционного строя, а также создание или поддержка фашистской организации. Против него также проводится расследование по обвинениям в создании антисемитской организации и распространении ложной информации.

26 февраля прокуратура на некоторое время арестовала Джорджеску для допроса, а затем освободила его.

Джорджеску отвергает эти обвинения. Решение Центризбиркома о его недопуске к выборам он назвал «прямым ударом по основам демократии во всем мире».

Как отмечает агентство AFP, сейчас Джорджеску лидирует в социологических опросах: за него готовы голосовать около 40% избирателей.

Кэлина Джоржеску называют пророссийским кандидатом. В том числе он выступал за прекращение политической и военной помощи Украине, а президента России Владимира Путина характеризовал как «патриота и лидера». При этом политик отрицал, что является поклонником Путина или «человеком Москвы».

Джоржеску также хвалил фашистских и националистических лидеров Румынии прошлого века, отрицал пандемию Covid-19 и говорил, что не верит в высадку американцев на Луну.

Политик стал популярным благодаря TikTok, и практически сразу после первого тура выборов зазвучали призывы проверить честность его избирательной компании.

В частности, противники Джоржеску задавали вопросы, каким образом и за счет каких средств его ролики в TikTok приобрели такую популярность. В румынской прессе выдвигались версии, что к финансированию его предвыборной кампании может быть причастна Россия.