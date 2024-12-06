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Новости русской службы Би-би-си

Суд в Румынии потребовал заново провести президентские выборы — после того, как были рассекречены документы о роли TikTok

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Флаг Румынии
Флаг Румынии. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на который ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал больше всех голосов — 23%. Теперь выборы должны будут пройти заново.

«Избирательный процесс выбора президента Румынии будет полностью проведен заново, и правительство выберет новую дату», — говорится в заявлении суда. Это означает, что не только голосование, но и предвыборные кампании должны будут начаться с нуля.

Суд принял решение после того, как в среду, 4 декабря, на сайте президента Румынии были выложены рассекреченные доклады о роли TikTok в ходе предвыборной кампании.

Из них следует, что кампания Джорджеску была похожа на другие кампании, которые проводились в Молдове и Украине при поддержке России. Документы не говорят напрямую, что Россия попыталась повлиять на результаты выборов в Румынии, но настойчиво намекают на это.

Сам Джорджеску отрицал, что он получал какую-либо поддержку от других государств. Его представитель в ответ на публикацию документов заявил, что в них нет никакой новой информации.

Джорджеску в прошлом высказывал пророссийские взгляды, однако в недавнем интервью Би-би-си политик сказал, что он «не фанат» Путина. Он также заявил, что Румыния — член Евросоюза и НАТО — перестанет предоставлять военную и политическую помощь граничищей с ней Украине.

«Ноль. Все остановим. Я должен заботиться только о своих людях. У нас много своих проблем», — сказал он в интервью Саре Рейнсфорд.

Перед первым туром ожидалось, что Джорджеску наберет меньше 10% голосов — но в итоге он стал лидером гонки и набрал 23%. При этом его кампания в TikTok стала особенно активной в две недели, предшествующие голосованию.

Второй тур президентских выборов должен был состояться в воскресенье, 8 декабря. Решение Конституционного суда от отмене выборов — окончательное.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который считался фаворитом на президентских выборах, но в итоге не прошел во второй тур, сказал, что отмена результатов выборов судом — «единственное правильное решение».

Однако проевропейский кандидат, центрист Елена Ласкони, которая должна была быть соперником Джорджеску во втором туре, раскритиковала решение суда и заявила, что оно сводит к нулю 35 лет прогресса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197367-sud-v-rumynii-potreboval-zanovo-provesti-prezidentskie-vybory-posle-togo-kak-byli-rassekrecheny-dokumenty-o-roli-tiktok/

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