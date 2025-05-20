Токаев поздравил президента Румынии

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии, направив ему телеграмму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии.

"Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа Ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться", - говорится в телеграмме.

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, прошедшие в Румынии президентские выборы уже назвали поворотным моментом в истории страны. За голоса избирателей сражались лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион, известный своими националистическими взглядами и симпатией к Дональду Трампу, и мэр Бухареста, центрист Никушор Дан.

После обработки 99,85% бюллетеней Дан набрал 53,76%, а Симион — 46,24%. После публикации данных экзитполов, показавших аналогичный результат, Симион заявил, что не доверяет этим цифрам, и провозгласил себя новым президентом, но после появления официальных результатов признал поражение.

Отметим также, что недавно глава Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором обвинил одну из стран Европы в попытке повлиять на выборы президента Румынии.

Вчера, 19 мая, МИД Франции назвал необоснованными обвинения основателя Telegram Дурова в том, что Франция пыталась вмешаться в президентские выборы в Румынии.

А в начале мая Русская служба Би-би-си также сообщала, что первая попытка президентских выборов в Румынии не удалась из-за подозрений о российском вмешательстве.