Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев поздравил президента Румынии

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Никушор Дан
Касым-Жомарт Токаев и Никушор Дан. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии, направив ему телеграмму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии.

"Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа Ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться", - говорится в телеграмме.

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, прошедшие в Румынии президентские выборы уже назвали поворотным моментом в истории страны. За голоса избирателей сражались лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион, известный своими националистическими взглядами и симпатией к Дональду Трампу, и мэр Бухареста, центрист Никушор Дан.

После обработки 99,85% бюллетеней Дан набрал 53,76%, а Симион — 46,24%. После публикации данных экзитполов, показавших аналогичный результат, Симион заявил, что не доверяет этим цифрам, и провозгласил себя новым президентом, но после появления официальных результатов признал поражение.

Отметим также, что недавно глава Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором обвинил одну из стран Европы в попытке повлиять на выборы президента Румынии.

Вчера, 19 мая, МИД Франции назвал необоснованными обвинения основателя Telegram Дурова в том, что Франция пыталась вмешаться в президентские выборы в Румынии.

А в начале мая Русская служба Би-би-си также сообщала, что первая попытка президентских выборов в Румынии не удалась из-за подозрений о российском вмешательстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2246976-tokaev-pozdravil-prezidenta-rumynii/