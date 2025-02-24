Новый пакет санкций против России одобрили страны ЕС

ЕС в третью годовщину начала спецоперации на Украине утвердил новый, 16-й пакет санкций против России, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

"В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Совет принял сегодня широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Пакет затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести свою незаконную, ничем не спровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, санкционные списки включают 48 лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Также принято решение распространить запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями на 13 региональных банков, которые считаются важными для российской финансовой и банковской системы.

"Совет сегодня принял решение приостановить действие лицензий на вещание ЕС восьми российских СМИ, находящихся под постоянным контролем российского руководства, и запретить им транслировать свой контент. Это: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и Krasnaya Zvezda / Tvzvezda. Эти СМИ сыграли важную и важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран, а также ЕС и его государств-членов", - отмечается в документе.

ЕС также запрещает любые транзакции с определенными портами, шлюзами и аэропортами в России, которые используются для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые методы судоходства.

"Совет также добавил 53 новых субъекта в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям, касающимся товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Треть этих субъектов являются российскими, а остальные находятся в третьих странах (Китай, включая Гонконг, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан) и были вовлечены в обход торговых ограничений или занимались закупкой чувствительных товаров, необходимых, например, для БПЛА и ракет, используемых для российских военных операций", - отмечается в документе.

Отмечается, что принятый пакет санкций включает в себя дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси, отражающие торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения, касающиеся продажи или предоставления услуг и программного обеспечения, депозитов и кошельков для криптовалютных активов, а также транспорта.

"Этот новый раунд санкций нацелен не только на российский теневой флот, но и на тех, кто поддерживает эксплуатацию небезопасных нефтяных танкеров, игровые контроллеры, используемые для управления беспилотниками, банки, используемые для обхода наших санкций, и пропагандистские каналы, используемые для распространения лжи", - заявила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

Европейский союз, как отмечается на сайте, по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе путем принятия дополнительных санкций.

В начале года сообщалось, что США ввели против российского нефтяного сектора новые санкции, которые стали самыми жесткими за последние годы. В том числе они призваны нарушить работу так называемого "теневого флота", который Россия использует для поставок нефти в различные страны мира.

Напомним, в феврале 2022 года президент России объявил о начале военной операции в России на территории Украины. В ответ на это страны ЕС и другие государства начали вводить санкции против РФ. Новые пакеты санкций вводятся и обсуждаются по сей день.

Как следует из справочной информации, ЕС ввел санкции против России после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, а также в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что они дополняют меры, введенные против России с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений. Ограничения включают в себя индивидуальные, экономические санкции и визовые меры. К слову, первый пакет был введен 23 февраля 2022 года.