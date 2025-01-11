Удар по "теневому флоту" России. Чем важны новые санкции США против российского нефтяного сектора — самые жесткие за последние годы

В пятницу США ввели против российского нефтяного сектора новые санкции, которые стали самыми жесткими за последние годы. В том числе они призваны нарушить работу так называемого «теневого флота», который Россия использует для поставок нефти в различные страны мира.

Продажа нефти остается одним из главным источников доходов российского бюджета. По данным на ноябрь 2024 года, его общие доходы составили 32,6 трлн рублей, и на поступления от продажи нефти и газа из этой суммы приходится треть — более 10 трлн.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, власти западных стран раз за разом пытались ограничить доходы Москвы от продажи нефти. Но это напоминало игру в кошки-мышки.

Западные страны вводили эмбарго на поставки нефти и ее перевозку, если цена на нефть превышала определенный потолок.

Россия в ответ создала теневой флот: по сути, по морям колесят старые танкеры, перевозящие российскую нефть. А саму нефть продают через множество компаний-посредников — чтобы покупатели избегали вторичных санкций.

В последние годы западные страны всячески пытаются ввести санкции против этого теневого флота. В списки попадают различные суда, страховые компании или отдельные физические лица, так или иначе связанные с нарушением санкций.

При этом страны Запада проявляют осторожность при введении прямых санкций против российских нефтяных компаний: они не хотят, чтобы мировые цены на нефть резко подскочили.

Собственно это уже произошло: нефть в эту пятницу дорожала на фоне слухов о новых санкциях, а после их объявления стоимость барреля марки Brent подскочила до 80 долларов.

Администрация США выразила надежду, что новый пакет санкций против российской нефтегазовой отрасли заставит Россию терять миллиарды долларов ежемесячно.

«Эти санкции направлены как против российской нефти, так и против сжиженного газа, и мы ожидаем, что наши действия обойдутся России в миллиарды долларов в месяц», — сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности при администрации США Джон Кирби.

А президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и заявил, что «эти меры существенно подрывают основу российской военной машины»

«[Они] нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Что именно в санкционном пакете

Под новые санкции попали «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» — крупнейшие в России нефтяные компании.

Ранее обе компании были только под секторальными санкциями, но не под прямыми. Скорее всего, новые санкции затрудняет расчеты с ними для стран, покупающих российскую нефть.

«Сургутнефтегаз» еще и знаменит своей «кубышкой»: в ней хранятся почти 6 трлн рублей (около 59 млрд долларов). Сама компания — одна из самых закрытых на российском нефтяном рынке. Почти 10 лет она копит валютную подушку.

Вопрос в том, угрожает ли теперь что-то этой «кубышке». Скорее всего, нет, ведь у руководства компании было достаточно времени, чтобы обезопасить свои активы.

Под санкции попали и те, кто обеспечивал функционирование теневого флота и торговли нефтью: «Совкомфлот», крупнейший перевозчик российской нефти; страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», а также нефтяные трейдеры. В целом это тоже может затруднить обслуживание теневого флота и продажу нефти.

В санкционный список внесены завод СПГ «Газпрома» на побережье Балтийского моря и операторы морских портов Лавна (строится в Мурманской области) и Суходол (в Приморском крае).

Кроме того, в списках оказалось множество различных судов. Среди них есть и газовоз «Кристоф де Маржери» (Christophe de Margerie) — он назван в честь погибшего в 2014 году в московском аэропорту «Внуково» главы нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.

Судно должно было перевозить сжиженный газ, но оказалось в санкционных списках — как, и возможно, все долгосрочные планы по развитию российской нефтяной и газовой отраслей.

В условиях санкций можно существовать, но вряд ли быстро и стабильно развиваться.