ХАМАС освободит заложника с гражданством США в рамках усилий по достижению перемирия в Газе

Группировка ХАМАС заявила, что освободит военнослужащего Эдана Александра, имеющего двойное гражданство Израиля и США и находящегося в плену боевиков с октября 2023 года, в рамках усилий по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Решение принято в преддверии поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, которая начинается во вторник. Представители ХАМАС заявили, что оно также призвано способствовать заключению соглашения о доставке гуманитарной помощи в Газу, которая находится в блокаде 70 дней.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил Би-би-си, что группировка ведет прямые переговоры с представителями американской администрации в Катаре.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что США проинформировали израильские власти о намерении ХАМАС освободить Александра.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Би-би-си, что заявление ХАМАС было сделано в качестве жеста доброй воли перед приездом Трампа.

По его словам, на утро понедельника запланирована еще одна встреча между представителями ХАМАС и посредниками, чтобы завершить процесс передачи, который потребует временного прекращения израильской военной активности и приостановки воздушных операций.

В ночь на понедельник Дональд Трамп подтвердил освобождение Александра и выразил надежду, что все заложники будут освобождены из плена ХАМАС, а боевые действия в секторе Газа прекратятся.

«Я рад сообщить, что Эдан Александр, американский гражданин, который находился в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье. Я благодарен всем, кто участвовал в подготовке этой грандиозной новости. Это был шаг, сделанный в духе доброй воли США при поддержке посредников — Катара и Египта, чтобы положить конец этой очень жестокой войне и вернуть ВСЕХ живых заложников и останки их близким. Надеюсь, это первый из тех заключительных шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта», — написал он в своей соцсети Truth Social.

21-летний Александр родился в Тель-Авиве, но вырос в Нью-Джерси. Он служил в элитном пехотном подразделении на границе с Газой, когда был захвачен боевиками ХАМАС во время масштабной атаки 7 октября 2023 года.

Из 251 заложника, захваченного во время нападения ХАМАС, в анклаве остаются 59 человек, из которых, предположительно, живы до 24 человек.

В марте спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф говорил, что освобождение Александра является для Белого дома основным приоритетом. Тогда же в ХАМАС говорили о готовности вернуть заложника, однако этого не произошло.

В своем заявлении в воскресенье группировка ХАМАС сообщила, что освобождение было частью усилий по достижению перемирия и разрешению поставок продовольствия, медикаментов и других товаров в Газу, которая уже 70 дней находится в полной блокаде со стороны Израиля.

Канцелярия премьер-министра Израиля в своем заявлении сообщила, что США проинформировали ее о намерении ХАМАС освободить Александра, и этот шаг, как ожидается, приведет к переговорам о других заложниках.