Эрдоган ответил на предложение провести переговоры России и Украины в Стамбуле

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Турция готова организовать переговоры России и Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, по словам Эрдогана, в процессе урегулирования удалось достичь "исторического поворотного момента" и необходимо воспользоваться это возможностью, чтобы добиться прекращения боев.

Турция готова внести любой вклад "для обеспечения прекращения огня и прочного мира" между Россией и Украиной, в том числе организовать переговоры двух стран, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Турецкий лидер также призвал продолжать сотрудничество "в реализации процессов начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины".

Напомним, сегодня, 11 мая, Владимир Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Путин предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

Затем Дональд Трамп анонсировал "потенциально великий день" для России и Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение главы РФ Владимира Путина

"Это хороший знак, что россияне решили задуматься о завершении войны. Весь мир этого давно очень ждет. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова ко встрече", - написал глава Украины.