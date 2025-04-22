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США могут признать Крым российским в обмен на мир, пишет пресса. Что известно о "последнем предложении" Вашингтона

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Крым
Крым. Иллюстративное фото: pixabay.com

За последние пару дней сразу несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на информированные источники, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить собеседникам журналистов, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.

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В понедельник вечером журналисты спросили президента США Дональда Трампа о публикации авторитетной газеты Wall Street Journal.

Накануне она написала, что во время недавней встречи в Париже американские чиновники передали Украине конфиденциальный документ, в котором изложен набор предложений США по установлению мира. По данным издания, одним из предложений может быть признание российской аннексии Крыма.

Трамп не подтвердил, но и не опроверг данные WSJ о возможном изменении политики Вашингтона по вопросу Крыма, сказав только: «Я расскажу вам о всех подробностях в течение ближайших трех дней. Но у нас были очень хорошие встречи».

В конце прошлой недели в столицу Франции приезжали государственный секретарь США Марко Рубио, специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф, а также посланник в Украине Кит Келлог. Украину на переговорах представляли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак. С европейской стороны участвовали президент Франции Эманюэль Макрон, а также высокопоставленные представители Великобритании и Германии.

После этой встречи Рубио сказал, что США в течение ближайших дней хотят определить, возможно ли быстро достичь мира в Украине. В противном случае Вашингтон готов выйти из мирного процесса, сказал глава Госдепа. Через несколько часов такую позицию повторил и сам президент США Дональд Трамп.

Журналисты Wall Street Journal пишут со ссылкой на чиновников, знакомых с содержанием американских предложений, что США в числе прочего предлагают:

  • Возможность признания российской аннексии Крыма. О том, что Вашингтон может пойти на такой шаг, на прошлой неделе также писали американское агентство Bloomberg и телекомпания CNN;
  • Гарантии отказа от вступления Украины в НАТО;
  • Признание территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной и передачу ее под контроль США.
  • Ранее Bloomberg также сообщал, что в рамках возможной сделки Вашингтон предлагает частично отменить санкции против России, введенные после полномасштабного вторжения в Украину.

Не менее важно и то, чего, согласно публикации WSJ, в американских предложениях нет. В частности, по сведениям собеседников издания, чиновники США:

  • Не согласились официально признать российские претензии на четыре украинских региона (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области), однако не считают условием мира вывод войск России с занятых ими украинских территорий;
  • США также не стали предлагать ограничение численности украинских войск, которого добивалась Москва;
  • В предложениях Вашингтона, как пишет газета, нет и отказа от западной военной помощи Украине, что было еще одним требованием России.

Переговоры в Лондоне на этой неделе

В публикации сказано, что Рубио, Уиткофф и Келлог планируют принять участие в переговорах об украинской войне, которые на этой неделе должны пройти в Лондоне. По данным журналистов, к этому моменту Украина должна дать ответ на предложения США.

Данные о лондонской встрече в понедельник вечером подтвердил и Владимир Зеленский: он заявил, что переговоры состоятся в среду, то есть 23 апреля. «Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с дальнейшим обеспечением установления реального и продолжительного мира», — написал президент Украины в Х после телефонного разговора с британским премьером Киром Стармером.

А после встречи в Лондоне Уиткофф может в очередной раз отправиться с визитом в Россию, где за время президентства Трампа он бывал уже трижды, пишет WSJ.

Ссылаясь на высокопоставленного представителя Госдепа США, газета сообщает, что «идеи, представленные украинцам, — это набор вариантов для рассмотрения, а не предложение, которое нужно либо принять, либо окончательно отвергнуть».

Как напоминает издание, после переговоров в Париже в пятницу Рубио заявил: «Украинцам нужно вернуться домой и получить одобрение их президента».

На прошлой неделе Владимир Зеленский комментировал заявления Уиткоффа о том, что во время своих недавних переговоров с Путиным он обсуждал «пять территорий» Украины, которые Москва пытается аннексировать. При этом Уиткофф сказал, что после встречи с российским президентом у него появилось представления о том, каковы условия Москвы для достижения постоянного мира.

«Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны, — сказал Зеленский в ответ на просьбу журналистов прокомментировать последние заявления представителя президента США. — Считаю, что она очень опасна, потому что он сознательно или не сознательно — я не знаю — распространяет российские нарративы».

Зеленский также подчеркнул, что у украинской делегации в Париже не было мандата на обсуждение вопроса о принадлежности тех или иных территорий, а они говорили только об условиях временного перемирия.

«До прекращения огня мы не обсуждаем территории. Вы знаете мое отношение и наши красные линии. Мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории, украинские земли, признавать российскими», — сказал при этом президент Украины.

Условия, которые нельзя выполнить?

Издание WSJ отмечает, что возможный шаг США по признанию аннексии Крыма в 2014 году стал бы отходом от более чем десятилетней политики, которую проводили как демократические, так и республиканские администрации.

В 2018 году госсекретарь Майк Помпео, занимавший эту должность при первом президентстве Трампа, осудил аннексию Крыма Россией как угрозу «основополагающему международному принципу, который разделяют демократические государства: ни одна страна не имеет права силой менять границы другой».

До своего вступления в должность Трамп обещал закончить войну в Украине «в течение суток», затем представители его администрации говорили о намерении прекратить боевые действия к концу первых 100 дней президентства, звучали также сроки возможного перемирия до Пасхи.

В течение выходных Трамп заявил в своей сети Truth Social (как он это часто делает, пост был написан всеми большими буквами): «Надеюсь, Россия и Украина на этой неделе заключат сделку. После этого они обе начнут вести большой бизнес с США, которые процветают, и заработают огромные деньги!»

Некоторые допускают, что план США не устроит ни Украину, ни Россию, после чего Вашингтон сможет прекратить участие в урегулировании конфликта.

«Сами предложения выглядят такими, чтобы с ними не согласилась ни украинская, ни российская стороны, и Дональд Трамп имел возможность оставить переговорный процесс, обвинив и Киев, и Москву в неконструктивности», — считает политический обозреватель Виталий Портников.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко допустил в эфире радиостанции NV, что публикация WSJ о возможном признании российского статуса Крыма может свидетельствовать о «прощупывании, как мы на это предложение отреагируем» — в контексте данных о том, что план Вашингтона — это не ультиматум, а лишь набор предложений.

Огрызко также напомнил политику первой администрации Трампа и его госсекретаря Помпео, который во время первого президентского срока Трампа заявил, что США «никогда не признают ни одной оккупированной украинской территории».

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2237976-ssha-mogut-priznat-krym-rossiyskim-v-obmen-na-mir-pishet-pressa-chto-izvestno-o-poslednem-predlozhenii-vashingtona/

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